Anastasiadis'tan vatandaşlık skandalı sorularına tepki

Kıbrıs Rum kesiminde yatırım karşılığı suç örgütü bağlantılı kişilere vatandaşlık verilmesi skandalına ilişkin soruya Anastasiadis,"Eğer biri bana bu konudan bahsederse cehenneme gider" dedi.

Kıbrıs Rum kesimi, yatırım karşılığında suç örgütü bağlantılı kişilere vatandaşlık verilmesi skandalı ile çalkalanmaya devam ediyor.

Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, AKEL Milletvekili Hristakis Ciovanis ve avukat Andreas Pittacis’in söz konusu isimlere vatandaşlık verilmesine aracı oldukları ortaya çıktı.

RUMLAR EYLEM YAPTI

Skandalın ortaya çıkmasının ardından bir grup Rum, meclis binası önüne giderek eylem yaptı.

Başsavcı Yorgos Savvidis de eylemle ilgili yaptığı açıklamada, kamuoyuna yansıyan olguların, vatandaşlarda öfke, kızgınlık ve endişeye neden olduğunu söyledi.

"DERİNLEMESİNE ARAŞTIRILIYOR"

Olayın derinlemesine ve ayrıntılı şekilde araştırılması talimatını verdiğini ifade eden Savvidis, Hukuk Dairesi’ni olağanüstü toplantıya çağırdığını açıkladı.

Rum medyası ise olayları için, 'Halkın öfkesi, halk temizlik istiyor' manşetlerini attı.

ANASTASİADİS KIZDI

Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ise, gazetecilerin olaylar ve vatandaşlık skandalı ile ilgili sorularına tepki gösterdi.

Anastasiadis, sorular üzerine, "Eğer biri bana bu konudan bahsederse cehenneme gider" cevabını verdi.

Rum muhalefet lideri Nikos Papadopulos, Anastasiadis'in tavrını, "Gücün küstahlığı" diyerek eleştirdi.