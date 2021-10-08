Angelina Jolie, Brad Pitt ile ortak mülkündeki hissesini sattı

Angelina Jolie, Brad Pitt ile ortak mülkündeki hissesini sattı

164 milyon dolarlık Miraval Şatosu şaraphanesindeki yüzde 50’lik hissesini satan Angelina Jolie ile Brad Pitt arasındaki son hukuk savaşı da bitmiş oldu.

Nisan 2020’de boşanmalarının ardından mal paylaşımı davası süren Angelina Jolie ve Brad Pitt’in Fransa’daki ortak mülküyle ilgili gelişme yaşandı.

Jolie, 164 milyon dolarlık Miraval Şatosu şaraphanesindeki yüzde 50’lik hissesini sattı.

Böylece Jolie ile Pitt arasındaki son hukuk savaşı da sona erdi.

EVLENDİKLERİ ŞATONUN HİSSESİNİ GÖZDEN ÇIKARDI

Jolie, hisselerini şarap grubu Tenute del Mondo'ya sattı.

164 milyon dolarlık şatonun 46 yaşındaki Jolie ile 57 yaşındaki Pitt’in 2008'de evlendikleri yer olduğu belirtildi.

YENİ HİSSEDAR MUTLU

Alkol üreticisi Stoli Group'un küresel CEO'su Damian McKinney, Stoli'nin Miraval'ın olağanüstü şaraplarına ve markasına duyduğu hayranlığı dile getirdi.

McKinney, Brad Pitt'in yanında yer almaktan heyecan duyduğunu belirtti.

EYLÜL AYINDA ENGELLEMİŞTİ

Eylül ayında Jolie’nin alkol şirketi ve emlak hisselerini satma planları, Pitt tarafından kendisine açılan bir davayla engellenmişti.

Pitt, Jolie’yi Nouvel şirketi aracılığıyla sahip olduğu yüzde 50 hissesini devretmek için kendisini anlaşmadan çıkarmaya çalışmakla suçlamıştı.