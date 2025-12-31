Ankara'da ABD Başkanı Trump'a babalık davası açıldı: Bana sahip çıkmasını istiyorum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bu defa Başkanlığı ile değil babalığı ile gündeme geldi.

Ankara'da yaşayan 55 yaşındaki Necla Özmen, nüfus kaydındaki belirsizlikler ve ailesinin söylemi üzerine, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın biyolojik babası olabileceğini iddia ederek Ankara 27. Aile Mahkemesi'ne babalık tespiti için dava açtı.

Özmen, öz annesinin ABD vatandaşı olduğunu ve Trump ile bu dönemde bir ilişki yaşadığını ileri sürdü.

ABD'YE DE DİLEKÇE GÖNDERDİ

Necla Özmen, doğum belgesindeki çelişkiler ve biyolojik aile hakkındaki belirsizlikler üzerine aile mahkemesine başvurarak babalık durumunun belirlenmesini talep etti.

Özmen, sadece Türkiye'de değil, aynı iddiayla ABD'de de aile mahkemesine elçilik aracılığıyla dava dilekçesi gönderdi.

"BABAM OLDUĞUNU İSPATLAMAK İSTİYORUM"

Özmen, 1970 yılında doğduğunu ve öz annesinin Sofya adında bir ABD vatandaşı olduğunu söyledi. Öz annesinin kendisini Dursun ve Satı Özmen çiftine evlatlık verdiğini dile getiren Özmen, "Evlatlık verdiği kişinin daha önce çocuğu olup öldüğü için onun nüfusuna geçirmişler beni. 2017 senesinde Sayın Trump'ın başkan seçiminde haberlerde görünce beni yetiştiren anne, 'senin baban bu' dedi. O zamanlar pek inanmak istemedim ama araştırdım, ulaşamadım o dönemlerde.

Daha sonra ulaşmak için uğraştım. Mahkemeye verdim, Türk mahkemesine, aile mahkemesine. Orada reddedildi dosya. İstinafa gönderdim. Daha sonra elçiliğe yazı yazdım. Aile mahkemesine gönderilmek üzere. Sayın Trump'ın babam olduğunu ispatlamak istiyorum. Onu da DNA testiyle yapabilirim" dedi.

"BENİM HAKKIMDA TELEFONDAN BİLGİ ALMIŞ"

Kendisini yetiştiren kişinin daha önce NATO'da görev yaptığını söyleyen Özmen, şunları kaydetti:

O dönemlerde tanışmışlar öz annemle. Kendisinin beni kabul etmediğini, kendisinin de zaten 25-26 yaşlarında olduğunu, asker olduğunu söylemişler beni yetiştiren aileye.



Hakkımda bilgileri vermiş, benim hakkımda ara sıra telefondan bilgi almış ama rahatsızlandığı ve vefat ettiği söylendi bana. Ama ne kadar doğru orasını bilemiyorum.

"BANA SAHİP ÇIKMASINI İSTİYORUM"

Trump'ın kendisini ailesine kabul etmesini isteyen Özmen, "Yani inşallah babam olarak çıkar, benim sadece isteğim kendisiyle yüz yüze görüşmek. Aile olarak tanışmak istiyorum.

Kardeşlerimle ve kendisiyle bana sahip çıkmasını istiyorum. Ailesine kabul etmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

"KIZ KARDEŞLERİMDEN BİRİYLE ÇOK BENZERLİĞİM VAR"

Trump ile karşılaştığında neden terk edildiğini soracağını ifade eden Özmen, "Neden terk edildim. Belki haberi var, belki yok. Yani tek taraflı da yargılamak istemem. Ama gerçekten de içimde bir yakınlık hissettim. Yani kız kardeşlerimden biriyle de çok benzerliğim var. Babayla da benzerliğim var, çok çok benzerliğim var.

Yani bir sıcaklık hissediyorum ama yüz yüze gelince ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bir de İngilizce bilmediğim için nasıl anlaşacağımı da düşünüyorum. Yani inşallah sonu benim için 2026'da mutluluk getirir" dedi.

"BABAMIN YANINDA YAŞAMAYI TERCİH EDERİM"

Trump'un gerçek babası çıkması halinde yanına gideceğini ifade eden Özmen, "Türkiye'de büyüdüm. Buranın geleneklerine göre büyüdüm. Tabii Türkiye güzel bir ülke.

Hiçbir zaman Türkiye'den vazgeçmem. Ama babamın yanında yaşamayı tercih ederim" diye konuştu.