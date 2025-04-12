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Ankara'da şehit olan polis memuru İbrahim Güney son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da şehit olan polis memuru İbrahim Güney son yolculuğuna uğurlandı Dün yaşanan kazada şehit olan Ankara Koruma Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli 40 yaşındaki polis memuru İbrahim Güney, düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanırken, şehidin yakınlarının Türk bayrağına sarılı tabuta sarılıp gözyaşı döktüğü anlar yürekleri burktu.