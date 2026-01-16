Trump: Grönland konusunda ABD ile uyumsuz ülkelere gümrük vergisi uygulayabiliriz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik çıkışlarının ardından sular durulmuyor.

Bugün Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenleyen Trump, yeni açıklamalarda bulundu.

Grönland'ı alma konusundaki ısrarını yineleyen Trump'ın hedefinde bu defa Avrupa ülkeleri vardı.

MACRON İLE GÖRÜŞMESİNİ HATIRLATTI

Trump, geçmişte Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı bir görüşmeye atıfta bulundu.

ABD Başkanı, söz konusu görüşmede Fransa’daki ilaç fiyatlarının artırılması için yüzde 25’lik kapsamlı bir gümrük vergisi tehdidinde bulunduğunu hatırlattı.

"GRÖNLAND KONUSUNDA AYNI FİKİRDE OLMAYANLARA GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAYABİLİRİM"

"Bunu Grönland için de yapabilirim" diyen Trump, "Grönland konusunda bizimle aynı çizgide olmayan ülkelere gümrük tarifesi uygulayabilirim.

Çünkü Grönland’a ulusal güvenliğimiz açısından ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"BİZ ALMAZSAK, RUSYA YA DA ÇİN ALACAK"

Grönland'ın stratejik öneminin ve bu önemi yaratan konumu ve de adada bulunan doğal kaynakların Trump'ı cezbettiği belirtiliyor.

ABD Başkanı Trump, Grönland'ın Arktik bölgesinin güvenliği için kesinlikle alınması gerektiğini söylemişti.

Trump, "Eğer biz almazsak Rusya ya da Çin alacak, ben başkan olduğum sürece bu asla olmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'NİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU KARŞI ÇIKTI

CNN'in bağımsız araştırma şirketi SSRS tarafından 1209 kişiyle yapılan ankette katılımcılara, ABD'nin Grönland'ı kontrol altına almaya çalışmasını destekleyip desteklemeyecekleri soruldu.

Katılımcıların yüzde 75'inin söz konusu duruma karşı çıktığını gösteren ankette, yüzde 25'lik kısmın ise buna destek verdiği görüldü.

Ankete göre, desteklemeyenlerin oranı Demokratlarda yüzde 94 olurken, Cumhuriyetçilerde ise yüzde 50 olarak kayda geçti.