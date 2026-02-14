Antalya - Manchester uçağında kavga

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya’dan İngiltere’nin Manchester kentine gitmek üzere havalanan LS896 sefer sayılı uçakta iki yolcu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştüğü bildirildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bazı yolcuların uçak koridorunda birbirine yumruk attığı, diğer yolcuların ise bağırarak tepki gösterdiği ve kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü.

"IRKÇI İFADELER VE AGRESİF DAVRANIŞ" İDDİASI

ABD merkezli Fox News’in haberinde, görgü tanıklarının iddiasına göre, alkollü olduğu öne sürülen bir erkek yolcu, uçuşun ilk anlarında “ırkçı” ifadeler kullandı. Aynı yolcunun uçakta sigara satın alamaması üzerine agresif tavırlar sergilediği belirtildi.

Kabin ekibinin tarafları sakinleştirme çabalarının sonuçsuz kalması üzerine pilot, güvenlik gerekçesiyle rotayı değiştirerek Brüksel’e iniş kararı aldı.

İKİ YOLCU UÇAKTAN İNDİRİLDİ

Uçağın Brüksel’e inişinin ardından iki yolcu polis tarafından uçaktan indirildi. Sefer, işlemlerin tamamlanmasının ardından Manchester’a devam etti.

Jet2 yetkilileri, olayın 12 Şubat’ta yaşandığını ve iki “rahatsız edici” yolcunun “dehşet verici davranışları” nedeniyle uçuş güvenliğinin riske girdiğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Aile dostu bir hava yolu olarak kural dışı yolcu davranışlarına karşı sıfır tolerans politikası uyguluyoruz. Diğer yolcularımızın ve ekibimizin bu durumu yaşamak zorunda kalmasından ötürü üzgünüz.

Açıklamada ayrıca, Brüksel’e yönlendirme nedeniyle oluşan ek maliyetlerin ilgili yolculardan tahsil edilmesi için hukuki sürecin başlatılacağı bildirildi.