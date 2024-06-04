Anthony Fauci'ye koronavirüs suçlaması: İnsanları bilerek yanılttı ABD'de koronavirüs salgınıyla mücadeleyi yöneten Fauci, Çin iddialarını yalanladı. "Rolüm yok" diyen Fauci'ye "Amerikalıları evlerine kapattı ama kendisi öyle davranmadı" suçlaması yöneltildi.

AA

Eski ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, koronavirüsün kökenleri hakkında ve salgınla ilgili kamuoyuna yanlış bilgiler vermekle suçlanıyor.

Fauci, ABD Kongresi'ndeki oturumda Cumhuriyetçi vekillerle karşı karşıya geldi.

Cumhuriyetçi vekiller, koronavirüs salgını döneminin sembol ismi Fauci'nin "koronavirüsün kökenleri" konusunda kamuoyunu bilerek yanılttığını ileri sürdü.

Emekli olduktan sonra ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki koronavirüsün kökenleri, yayılımı ve ABD'de alınan tedbirlerle ilgili oturuma, emekli olduktan sonra ilk kez kamuoyunun karşısına çıkan Dr. Fauci ile Cumhuriyetçi vekiller arasındaki gerilimli tartışmalar damga vurdu.

"Tedbirler tamamen bilimseldi"

Koronavirüs salgını döneminde ABD'de süreci yöneten isim olarak bilinen Dr. Fauci, açılış bölümünde yaptığı konuşmada, salgın döneminde uyguladıkları tedbirlerin tamamen bilimsel olduğunu ve ülke olarak bundan sonraki benzer olası salgınlar karşısında daha güçlü bir toplumsal bilinç ve iletişime ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Çin iddiası: Rolüm yok

Fauci, koronavirüsün Çin'de bir laboratuvarda üretildiği ve akabinde kazara dışarı sızdığı şeklindeki yaklaşımlar karşısında temkinli olduğunu, bu iddiaları yakinen duyduğunu ancak kendisinin bu iddiaların herhangi bir yerinde rolünün olmadığını savundu.

Kendisinin, virüsün üretildiği laboratuvarı fonladığı şeklindeki iddiaları da yalanlayan Fauci, işle ilgili olarak hiçbir zaman kişisel e-posta adresini kullanmadığını ve kamuoyunda dolaşan şahsıyla ilgili bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

"Sosyal mesafe" uygulamasının kaynağının kendisi olmadığını da ileri süren Fauci, bu adımın ABD'deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) okullarda uygulanması için oluşturduğu yönerge olduğunu savundu.

Cumhuriyetçi vekil Greene ile atıştı

Oturumdaki Cumhuriyetçi vekiller, Fauci'nin salgın dönemindeki bazı kararlarının Amerikan toplumunda ciddi tartışmalara neden olduğunu ve bazı kararların bilimsel temelinin zayıf olduğunu ileri sürdü.

Bilimsel yöntemler konusundaki eleştiriler nedeniyle zaman zaman Cumhuriyetçilerle Dr. Fauci ve ona destek veren Demokratlar arasında tartışma yaşandı.

Cumhuriyetçi vekillerin çoğu, Amerikan kamuoyunun, virüsün kaynağı ve nasıl yayıldığı konusunda Demokrat Biden yönetimi tarafından yeterince bilgilendirilmediğini ifade etti.

"Süreci kötü yönettiler"

Oturum başkanı Cumhuriyetçi Brad Wenstrup, Biden yönetiminin süreci kötü yönettiğini, bazı konularda şeffaf davranmadığını ve Fauci'nin de burada rolü olduğunu savundu.

"Amerikalıları evlerine kapattı ama kendisi öyle davranmadı"

Oturumun ilerleyen bölümlerinde söz alan Cumhuriyetçi vekil Marjorie Taylor Greene ise, Dr. Fauci'nin sözlerinde ciddi çarpıtmalar ve yanlışlıklar olduğunu savundu ve Fauci'nin "sosyal mesafe" konusunda Amerikalıları evlerine kapatırken, kendisinin öyle davranmadığını ileri sürdü.

Fauci'ye sert tepki: Onun yeri cezaevi

"Kendi bölümümde size doktor demeyeceğim, Bay Fauci diyeceğim." diyen Greene, Fauci'nin bilimsel yöntemler konusunda Amerikan toplumunu yanlış yönlendirdiğini ve mahkemede hesap vermesi gerektiğini, "Sizin cevaplarınıza ihtiyacım yok. Doktorluk lisansını hak etmiyor, onun ait olduğu yer cezaevi." sözleriyle savundu.

Greene'nin bu sözlerine tepki gösteren Demokrat vekiller, tepkilerini yüksek sesle dile getirirken, bir süre salonda gerginlik yaşandı.

Araya giren oturum başkanı Wenstrup herkesi sustururken, tanıklara mesleklerine uygun şekilde hitap edilmesi ve Fauci'nin de doktor olması sebebiyle bu şekilde tanımlanması gerektiğini belirtti.

'Binlerce insanın hayatının kurtulmasına vesile oldu' iddiası

Daha sonra söz alan Kaliforniya Demokrat vekili Robert Garcia, her iki ebeveyni de salgında hayatını kaybetmesine karşın Dr. Fauci'nin yönettiği salgınla mücadele yöntemlerinin binlerce insanın hayatının kurtulmasına vesile olduğunu savundu ve Fauci'ye teşekkür etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)