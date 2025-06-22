Antonio Guterres, ABD'nin İran'a saldırısından derin endişe duyduğunu bildirdi

ABD'nin İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırının ardından yazılı bir açıklama paylaşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, saldırının halen gergin durumdaki bölgede tehlikeli bir tırmanış olduğunu vurguladı.

Guterres; "İran'a karşı güç kullanılmasından derin endişe duyuyorum. Bu, uluslararası barış ile güvenliğe doğrudan bir tehdittir" ifadelerini kullandı.

Çatışmanın hızla kontrolden çıkma riskinin arttığına dikkati çeken Guterres, bunun siviller, bölge ve dünya açısından felaket sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

"TEK UMUT BARIŞ"

BM üyelerine gerilimi düşürme ve BM Şartı ile diğer uluslararası hukuk kurallarının getirdiği yükümlülüklere uyma çağrısı yapan Guterres, şunları kaydetti: