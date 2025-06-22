ABD, İran'ın nükleer tesislerine hava saldırısı düzenledi

İsrail ile İran arasındaki saldırılar giderek şiddetleniyor.

Savaşa fiilen dahil olan ABD, İran'ı vurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini belirtti.

"SON DERECE BAŞARILI SALDIRIMIZI TAMAMLADIK"

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran'daki üç nükleer tesise yönelik son derece başarılı saldırımızı tamamladık" ifadelerini kullanarak bombardımana katılan uçakların İran hava sahası dışına çıktığını duyurdu.

Trump, "Fordo nükleer tesisine tam kapasiteli bir bomba attık" ifadelerine yer verdi.

Tüm uçakların güvenli bir şekilde üslerine dönüş yolunda olduğuna işaret eden Trump, 'büyük Amerikan savaşçıları' olarak nitelendirdiği pilotları tebrik etti.

Dünyada başka hiçbir ordunun bu operasyonu gerçekleştiremeyeceğini iddia eden Trump, açıklamasını, "Şimdi barış zamanı" ifadesiyle tamamladı.

"ABD, İSRAİL VE DÜNYA İÇİN TARİHİ BİR AN"

Trump, konuya ilişkin yaptığı ikinci paylaşımda Beyaz Saray’dan halka sesleneceğini duyurdu.

"ABD, İsrail ve dünya için tarihi bir an" ifadelerini kullanan Trump, İran!ın artık bu savaşı sonlandırmaya razı olması gerektiğini belirtti.

İRAN SALDIRIYI TEYİT ETTİ

İran'da en kritik nükleer tesisi Fordo'nun bulunduğu Kum kentinden bir valilik yetkilisi tesise hava saldırısı düzenlendiğini doğruladı.

ABD merkezli haber sitesi Axios'un İsrailli bir yetkiliden aldığı bilgiye göre saldırıda B-2 ağır bombardıman uçakları kullanıldı.