Antonio Guterres, Rusya-Ukrayna Savaşı'na tepki gösterdi: Yeter artık

AA & Ensonhaber

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yazılı açıklamada bulunan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 24 Şubat'ta iki ülke arasındaki savaşta 3 yılın geride bırakılacağını vurguladı.

Guterres, "Rusya Federasyonu'nun Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ederek Ukrayna'ya tam ölçekli işgalini başlatmasının üzerinden 3 yıl geçti. Bu trajik olayda adil, sürdürülebilir ve kapsamlı bir barışa olan acil ihtiyacı yeniden teyit ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"YETER ARTIK"

"Yeter artık. 3 yıllık ölüm ve yıkımın ardından bir kez daha acil bir şekilde gerginliğin azaltılması ve düşmanlıkların derhal sona erdirilmesi çağrısında bulunuyorum" ifadesini kullanan Guterrres, BM Sözleşmesi'nin Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınan sınırları içinde egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü tam olarak desteklediğini vurguladı.

Guterres, barışa ulaşma yönündeki tüm çabaları memnuniyetle karşıladığını belirterek BM'nin bu tür çabaları desteklemeye hazır olduğunu teyit ederek, "İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden 80 yıl sonra Ukrayna'daki savaş yalnızca Avrupa'nın barış ve güvenliği için değil, aynı zamanda BM'nin temelleri ve temel ilkeleri için de ciddi bir tehdit oluşturmaktadır" ifadesine yer verdi.