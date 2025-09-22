Antonio Guterres'ten "BM ilkeleri saldırı altında" değerlendirmesi

BM’nin 80. yıl dönümü nedeniyle Genel Kurul’da toplantı yapıldı.

Toplantıda konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM’nin kurucularının, 2. Dünya Savaşı gibi büyük bir savaşı gördüklerini anlattı.

"BM'Yİ KURARKEN OLAĞANÜSTÜ BİR ŞEY YARATTILAR"

Guterres, “Barış, en cesur, en pratik ve en gerekli arayıştır. BM’yi kurarken olağanüstü bir şey yarattılar.” dedi.

"BM İLKELERİ DAHA ÖNCE HİÇ OLMADIĞI KADAR SALDIRI ALTINDA"

Guterres, “Ancak, bir araya geldiğimiz şu anda, BM ilkeleri daha önce hiç olmadığı kadar saldırı altında. Gazze'de, Ukrayna'da, Sudan'da ve ötesinde siviller hedef alınıyor ve uluslararası hukuk çiğneniyor.” diye konuştu.

"BM'Yİ GÜÇLENDİRMELİYİZ"

Aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ndeki ilerlemenin sekteye uğradığına, yoksulluk ve açlığın arttığına dikkati çeken Guterres, dünyanın iklim kriziyle boğuşurken, öte yandan çok kutuplu bir dünyaya doğru ilerlediğini vurguladı.

Guterres, çok kutupluluğun riskleri bulunduğunu aktararak, "Bu zorlukların üstesinden gelmek için BM’yi sadece savunmakla kalmamalı, aynı zamanda güçlendirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

"İLERLEMENİN TEK YOLU BİRLİKTE OLMAKTIR"

BM’nin küresel sorunların ortadan kaldırılmasında bazı başarılara öncülük ettiğini hatırlatan Guterres, "İlerlemenin tek yolu birlikte olmaktır. Birlikte açıklık, cesaret ve inançla yükselelim ve barış vaadini gerçekleştirelim." mesajı verdi.