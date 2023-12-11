Antony Blinken: Gazze'ye saldırıların ne zaman biteceğine İsrail karar verecek ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze Şeridi'ndeki katliamın ne zaman biteceğine İsrail'in karar vereceğini belirtti.

AA & Ensonhaber

İsrail, haftalar boyunca ev, okul, hastane, cami, kilise ayırt etmeksizin Gazze Şeridi'ne bomba yağdırdı.

Toplamda 7 gün süren insani aranın 1 Aralık'ta sona ermesinin hemen ardından Gazze saldırılar şiddetlenerek yeniden başladı.

7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 17 bin 997 Filistinli yaşamını yitirdi.

Ayrıca enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

Antony Blinken: Saldırıların ne zaman biteceğine israil karar verecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'deki katliamın ne zaman biteceğine İsrail'in karar vereceğini ifade etti.

Jake Tapper'ın CNN'deki programında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "İsrailliler bu aşamanın ne zaman sona ereceği konusunda size bir şey söylüyor mu? Çünkü sivil ölümleri giderek artıyor?" sorusunu yanıtladı.

Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin, "İsrail'le süreci ve söz konusu sürecin nasıl yürütüldüğü de dahil olmak üzere görüşüyoruz" açıklamasını yapan Blinken, "Bunlar İsrail'in vereceği kararlardır" şeklinde konuştu.

Tapper'ın, "Gazze'deki durum günler ya da haftalar değil de aylar boyunca devam ederse ABD, İsrail'i şu anda desteklediği şekilde desteklemeye devam edecek mi?" sorusu üzerine Blinken, "Yine, İsrail bu kararları vermek zorunda" dedi.

Blinken, "Filistinlilerin siyasi talepleri karşılanmadığı sürece kalıcı bir barışa ve İsrail için kalıcı bir güvenliğe sahip olamayacağız" ifadelerini kullandı.

ABD'nin İsrail'e yıl sonuna kadar süre verdiği iddia edilmişti

ABD merkezli yayın kuruluşu Politico'ya göre ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e saldırılarını sonlandırması için yıl sonuna kadar süre vermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da 30 Kasım'daki İsrail ziyaretinde verilen bu süreyi vurguladığı ifade edilmişti.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde Blinken'ın ziyareti kapsamında İsrail savaş kabinesinde 'saldırıların aylar değil haftalar içinde bitmesi gerektiği' değerlendirmesinde bulunduğu aktarılmıştı.