Arabaların yasak olduğu ABD mahallesi: Bakın yerine ne kullanıyorlar...

ABD’nin pek çok bölgesinde arabasız yaşam neredeyse düşünülemezken, Arizona’nın Tempe kentinde bu algıyı değiştiren özel bir proje hayata geçti.

Culdesac adı verilen bu mahalle, ülkenin sıfırdan tasarlanmış ilk “arabasız yerleşim alanı” olma özelliğini taşıyor.

Burada sokaklar, meydanlar ve konutlar tamamen yayaların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak planlandı.

Ortaya çıkan atmosfer ise Akdeniz kasabalarını hatırlatan, insana odaklı yeni bir yaşam tarzını yansıtıyor.

Toplam 17 dönümlük bir alana kurulan mahallede restoranlar, kafeler, marketler, bir doktor ofisi, köpek parkı, havuz, spor salonu ve ortak çalışma alanları bulunuyor. Böylece sakinler günlük ihtiyaçlarını arabaya binmeden birkaç dakika içinde karşılayabiliyor.

Ziyaretçiler için hafif raylı sistem hemen dışarıda durarak mahalleyi Phoenix şehir merkezine ve havalimanına bağlıyor.

Otonom elektrikli Waymo robotaksi, insanları daha uzaklara taşıyor; Archer's Bikes ise Tempe Town Gölü'nü veya Çöl Botanik Bahçesi'ni keşfetmek için elektrikli bisiklet kiralıyor .

