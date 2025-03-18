Arap ülkeleri İsrail'in Gazze'de ateşkesi bozarak saldırılarını yeniden başlatmasını kınadı

AA

İsrail'in Gazze'de ateşkesi bozarak saldırılara yeniden başlamasına Arap ülkelerinden tepkiler geldi.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "BAE, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği ve yüzlerce Filistinlinin ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan hava saldırılarını en güçlü ifadelerle kınıyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Gazze'de ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği belirtilen açıklamada, Gazze'deki insani felaketi daha da kötüleştirecek gerilimin sonuçlarına ilişkin uyarıda bulunuldu.

Uluslararası topluma gerilimin durdurulması için acil adımlar atma çağrısı yapılan açıklamada, ateşkes anlaşmasının sürdürülmesi ve sivillerin korunmasının gerekliliğine vurgu yapıldı.

İsrail'in sivillere ve yerleşim bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürmesinin işgal altındaki Filistin topraklarındaki durumu alevlendireceği ve bölgeyi yeniden şiddet, gerilim ve istikrarsızlığa sürükleyeceği konusunda uyarı yapıldı.

MISIR

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yeniden saldırılarını başlatması en güçlü şekilde kınandı.

İsrail saldırılarının ateşkes ve esir takası anlaşmasının "açıkça ihlali" olduğu belirtilen açıklamada, İsrail saldırılarının bölgenin istikrarını tehdit ettiği vurgulandı.

Mısır'ın bölgede gerilimi geri getiren, sükuneti ve istikrarı yeniden sağlamayı amaçlayan çabaları engelleyen tüm İsrail saldırılarını reddettiği vurgulandı.

Uluslararası topluma seslenilen açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulması için acil müdahale çağrısı yapıldı.

Ayrıca açıklamada taraflara itidalli davranmaları ve arabulucuların kalıcı ateşkese ulaşma çabalarını tamamlamalarına izin vermeleri çağrısında da bulunuldu.

CEZAYİR

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri hedef alan şiddetli saldırılarını yeniden başlatması kınandı.

İsrail'in uluslararası norm ve sözleşmeleri hiçe saydığı ifade edilen açıklamada, Gazze'ye saldırıların yeniden başlatılmasının ateşkes anlaşmasının açık ihlali olduğu belirtildi.

Filistin halkıyla daimi dayanışma ve destek vurgusu yapılan açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasına saygı göstermesini sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi sorumluluklarını yerine getirmeye çağrıldı.

KUVEYT

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kuveyt, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırılarını güçlü bir şekilde kınıyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in saldırılarıyla Gazze'deki ateşkes anlaşmasını açık şekilde ihlal ettiği ve uluslararası yasa ve sözleşmeleri de kasıtlı olarak göz ardı ettiği kaydedildi.

İsrail saldırılarının Gazze'de savunmasız sivillerin hedef alınması, göçe zorlama ve altyapının sistematik tahrip edilmesine dayalı olarak "işgal politikalarının sürdürüldüğünü gösterdiği" aktarıldı.

BMGK ile ateşkese arabulucu ülkelere seslenilen açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması ve Filistin halkının korunması için acil ve kararlı adımlar atılması çağrısı yapıldı.

AMMAN

Amman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yeniden başlattığı saldırıları kınandı.

Açıklamada, "Filistin halkına karşı işlenen bu sistematik suçlar sadece ateşkes anlaşması için değil, tüm uluslararası normlar ve uluslararası insancıl hukuk açısından açık ve bariz bir ihlali temsil etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Gazze'de insanlığı hedef alan vahşi saldırılara son vermek, sivilleri korumak ve İsrail'i eylemlerinden sorumlu tutmak için uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yapıldı.

ARAP BİRLİĞİ

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'yi hedef alan vahşi saldırılarını kınadı.

Gazze'ye saldırıların yeniden başlatılmasını "insanlık dışı" olarak niteleyen Ebu Gayt, bu durumun ateşkesi destekleyen uluslararası iradeye de meydan okuma olduğunu belirtti.

Ebu Gayt, İsrailli liderlerin Gazze'deki çocukların ve kadınların canı pahasına bir "iç savaşa girdiklerini" ve Gazze'de esir tutulan İsraillilerin hayatını da tehlikeye attıklarını aktardı.

Gazze'nin benzeri görülmemiş aç bırakma, sistematik katliam ve etnik temizliğe maruz bırakıldığını belirten Ebu Gayt, ablukaya ve insani yardımların girişinin engellenmesine dikkati çekerek uluslararası toplumun duruma müdahale etmesi gerektiğini ifade etti.