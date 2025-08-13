Araştırıldı: Bu isim dünyada herkesin kulağına hoş geliyor

Son yapılan bilimsel bir araştırma, dünyanın en güzel isminin Yunanca kökenli Sofya (Sophia) olduğunu ortaya koydu.

Birmingham Üniversitesi’nden bilişsel dilbilimci Dr. Bodo Winter tarafından yürütülen çalışmada, 100 farklı ismin telaffuzu farklı katılımcı gruplarına dinletildi.

Katılımcıların tepkileri; fonetik çekicilik, ritim ve duygusal etki gibi kriterler üzerinden analiz edildi.

Araştırma sonuçlarına göre, yumuşak ünsüzlerle uyumlu ünlülerin oluşturduğu dengeli tınısı sayesinde Sofya ismi, test edilen tüm isimler arasında her zaman en üst sırada yer aldı.

ANLAMI:

Sofya, Antik Yunanca “σοφία (sophía)” kelimesinden geliyor ve “bilgelik” anlamını taşıyor.

Yunan felsefesi ve kültüründe derin köklere sahip bu isim, melodik yapısının yanı sıra evrensel çekiciliği ile de öne çıkıyor.

