Arizona’yı dev kum fırtınası vurdu

ABD’nin Arizona eyaletinde meydana gelen kum fırtınası, Phoenix ve çevresinde hayatı olumsuz etkiledi. Devasa toz bulutu, kentte elektrik kesintilerine ve uçuş gecikmelerine yol açtı.

HAVALİMANINDA HASAR VE UÇUŞ GECİKMELERİ

Phoenix Sky Harbor Uluslararası Havalimanı’nda fırtına nedeniyle bazı uçuşlar gecikirken, havalimanının çatısında da hasar oluştu. Şiddetli yağış ve rüzgar fırtınanın etkisini artırdı.

METEOROLOJİ, SÜRÜCÜLERİ UYARDI

Meteoroloji yetkilileri, düşük görüş mesafesi nedeniyle araç kullanmamaları konusunda sürücüleri uyardı.

60 BİNDEN FAZLA KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Fırtına, Phoenix’in de bulunduğu Maricopa bölgesinde yaklaşık 60 bini aşkın kişinin elektriksiz kalmasına neden oldu.