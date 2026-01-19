Avrupa'da 'casus rahibeler' tartışması: Rusya adına çalıştıkları ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa medyasının konuştuğu konu...

Geçtiğimiz Noel döneminde Stockholm yakınlarındaki Täby banliyösünde bir kilisede el işi ürünler satan rahibeler, ilk bakışta cemaat için sıradan bir dini ziyaretçi profili çiziyordu.

MANŞETLERE TAŞINDI

Ancak İsveç Kilisesi’nin daha sonra yaptığı uyarı, olayın boyutunu değiştirdi.

Kilise, bu rahibelerin "Ukrayna’nın işgalini destekleyen, gelirlerini Rus milliyetçiliği ve savaş propagandası için kullanan bir yapının parçası olduklarını" ve Ukrayna'daki Rus güçlerinin simgesi olan 'Z' işaretiyle poz verdiklerini iddia etti.

'20'YE YAKIN KİLİSEYE SIZDILAR' İDDİASI

Bu gelişmelerin ardından İsveç basınında, rahibelerin 20’ye yakın kiliseye sızdığı ve bağışlar yoluyla 'Rus savaş makinesine' kaynak sağlandığı yönünde haberler yer aldı.

Etkinliğin düzenlendiği kilisenin papazı Michael Oreimo, casusluk suçlamalarının asılsız olduğunu savunarak medyanın bu iddiaları destekleyecek ciddi bir kanıt sunmadığını söyledi.

Ancak bu açıklamaları nedeniyle kendisi yoğun eleştirilere maruz kaldı.

RUS İSTİHBARATINA ÇALIŞTIKLRI ORTAYA ÇIKTI

The Telegraph’ın aktardığına göre, İsveç Kilisesi daha Kasım 2025’in sonlarında, söz konusu manastıra bağlı rahibelerin Rus istihbaratıyla yakın temas halinde oldukları iddiası nedeniyle kilise cemaatlerine, bu rahibeleri çeşitli etkinliklere davet etmemeleri yönünde çağrıda bulunmuştu.

Olay, dini yapılar üzerinden yürütüldüğü öne sürülen istihbarat ve propaganda faaliyetleri tartışmasını İsveç’te yeniden alevlendirmiş durumda.