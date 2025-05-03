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Haber Merkezi

Arjantin dün depremle sarsıldı.

Arjantin’in güneyinde 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından 6.6 ve 6.4 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Deprem Arjantin'in Tierra del Fuego eyaletinin başkenti Ushuaia'da, yerel saatle 09.58'de hissedildi.

Yerel yetkililer, yakındaki Puerto Almanza kentindeki insanlara artçı deprem riski nedeniyle sahilden uzak durmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Depremin ardından Şili kıyılarının “tehlikeli” tsunami dalgaları riski altında olduğu uyarısı yapıldı.

ABD Tsunami Uyarı Merkezleri, Drake Geçidi'nde meydana gelen depremin merkez üssünden 300 kilometre uzaklıkta bu dalgaların oluşabileceğini söyledi.

YAPISAL HASAR VE CAN KAYBI YOK

Arjantin'de 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından 6.6 ve 6.4 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Depremlerde can kaybı, yaralanma veya yapısal hasar bildirilmedi.

2 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Bölgenin sivil koruma ajansı, yerel medyaya yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 bin kişinin Arjantin kıyı bölgelerinden tahliye edildiğini duyurdu.

TSUNAMİ UYARISI

Şili Ulusal Felaket Önleme Dairesi, Magallanes bölgesindeki tahliye emrini iptal ettiğini ancak kıyı bölgeler için tsunami uyarısının devam ettiğini bildirdi. Şilili yetkililer güney Macellan Boğazı'nın tüm kıyı bölgesi için bir tahliye uyarısı yayınladı.

Arjantin basınının bildirdiğine göre Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi'nden (Senapred) yapılan açıklamada, “Tsunami tehdidi nedeniyle, Antarktika Bölgesi, Magallanes Bölgesi'nin sahil alanının tahliye edilmesini istiyoruz.” denildi.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, uyarı seviyesinin önleyici tahliyeden sadece “uyarı” seviyesine düşürüldüğünü söyledi.

Bununla birlikte, X'te yaptığı bir paylaşımda “resmi iletişimlere karşı tetikte olmanın ve yetkililerin söylediklerine uymakta tereddüt etmemenin çok önemli olduğunu ifade eden Boric, "Bu gibi durumlarda, üzülmektense güvende olmak her zaman daha iyidir." diye ekledi.

Arjantin'in aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei, depremle ilgili kamuya açık bir paylaşımda bulunmadı.

SADECE MOBİLYALAR SALLANDI

Arjantin'de bildirilen tek sorun bazı yapıların sarsılması ve mobilyaların, sarsıntıda hareket etmesi oldu. Ancak yetkililer ve bölge sakinleri, artçı sarsıntılara karşı tetikte olmaya devam ediyor.

Ushuaia'daki belediye yetkilileri, Tierra del Fuego'nun jeolojik özelliklerinin burada tsunami riskinin çok düşük olduğu anlamına geldiğini söyledi.

Yerel yetkililer, halka başka bir büyük sarsıntı hissetmeleri halinde evlerini ve işyerlerini tahliye etmeye hazır olmaları gerektiğini söyledi. Açıklamada, “İçinizi rahatlatmak için ailenizle konuşun ve resmi bilgi kaynaklarını okuyun.” denildi.

Beagle Kanalı'nda seyrüseferin ihtiyati tedbir olarak yasaklandığını söyledi.