Arjantin’de çalışma reformu protestolarında gözaltılar

Sendikaların çağrısıyla başkent Buenos Aires’teki Kongre Meydanı’nda toplanan binlerce kişi, reform tasarısının ele alındığı Senato binasına yürümek istedi. Güvenlik güçlerinin yürüyüşe izin vermemesi üzerine taraflar arasında gerginlik çıktı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, göstericilerin taş atması üzerine polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve tazyikli su kullandı. Müdahale sırasında çok sayıda kişi sürüklenerek gözaltına alındı.

Saatler süren olayların ardından güvenlik güçleri meydanı boşaltarak bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

SENDİKALAR VE SİYASİ PARTİLERDEN DESTEK

Ülkenin en büyük sendikal örgütlerinden Genel İşçi Konfederasyonu’nun (CGT) destek verdiği protestolara çeşitli siyasi partiler ve sosyal örgütler de katıldı.

Orta ve Yükseköğretim Öğretmenleri Derneği (Ademys) Genel Sekreteri Soledad Mosquera, İspanyol haber ajansı EFE’ye yaptığı açıklamada, hükümetin reformu “modernizasyon” olarak sunduğunu belirterek, düzenlemenin çalışanlar açısından ciddi hak kayıplarına yol açacağını savundu.

HÜKÜMETTEN "MODERNİZASYON" SAVUNMASI

İktidar kanadı ise tasarının ekonomik dönüşüm için gerekli olduğunu ifade ediyor. Senatör Patricia Bullrich, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, Çalışma Modernizasyonu Yasası’nın Arjantin’in yeniden güçlenmesi için varılan uzlaşmaların ürünü olduğunu belirtti. Bullrich, söz konusu düzenlemenin yarım asrı aşkın süredir yapılan ilk kapsamlı reform olduğunu kaydetti.

TASARIDA HANGİ DÜZENLEMELER VAR

Yasa tasarısında, işten çıkarma tazminatlarının finansmanı için İş Gücü Destek Fonu (FAL) kurulması, tazminat hesaplama yönteminin daraltılması, fazla mesai ücretlerinde değişiklik yapılması ve grev hakkına bazı sınırlamalar getirilmesi gibi maddeler yer alıyor.

Arjantin’de halen yürürlükte bulunan iş yasası 1974 yılına dayanıyor. Son yıllarda bu yasayı değiştirmeye yönelik girişimler ise geniş çaplı toplumsal tepkilerle karşılaşmıştı.