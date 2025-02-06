Arjantin’de çocuklar için cinsiyet değiştirme tedavisi yasaklandı

İHA

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, çocukların cinsiyet değiştirmesini engellemek için harekete geçerek, yeni bir kararname imzaladı.

Milei, 18 yaş altı çocukların cinsiyet değiştirme tedavisi görmesini ve ameliyatları yasaklama kararı aldı.

Milei’nin aldığı kararlar çerçevesinde ayrıca tutuklular, suç işledikleri sırada kayıtlı oldukları cinsiyete göre hapishanelere konulacak.

18 YAŞ ALTI ÇOCUKLARIN CİNSİYET TEDAVİSİ GÖRMESİ VE AMELİYATLARI YASAKLANDI

Ancak kararnameye göre cinsel suçlar, insan kaçakçılığı veya kadınlara karşı şiddet suçlarından hüküm giyen trans kadınlar kadın hapishanesine gönderilmeyecek.

Devlet Başkanlığı Ofisi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Cinsiyet ideolojisinin aşırıya kaçması ve çocuklara zorla veya psikolojik baskıyla uygulanması açıkça çocuk istismarına yol açmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

ÇOCUKLARIN RUH SAĞLIĞI KORUNMASI AMAÇLANDI

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni, düzenlediği basın toplantısında alınan karar çerçevesinde çocukların cinsiyet değişimi için hormon tedavisi görmesinin yasaklandığını ifade etti.

Adorni, Arjantin’in İngiltere, İsveç, Finlandiya ve ABD gibi ülkelerdeki benzer kararları takip ettiğini ve çocukların ruh sağlığının korumasının amaçlandığını söyledi.

KADIN MAHKUMLARIN GÜVENLİĞİNİ GARANTİ ALTINA ALAN BİR KARAR

Tutukluların durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adorni, alınan kararın kötü niyetli cinsiyet ideolojisinin dayattığı sisteme son veren çok daha makul bir sistem oluşmasının önünü açtığını ve tüm kadın mahkumların güvenliğini garanti altına aldığını belirtti.

Arjantin Devlet Başkanı Milei, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı konuşmada feminizm, çeşitlilik, kapsayıcılık, kürtaj, çevrecilik ve toplumsal cinsiyet ideolojisini eleştirmiş, bu konudaki politikaları "yok edilmesi gereken bir kanser" olarak nitelendirmişti.

Milei’nin konuşmasını binlerce Arjantinli protesto etmişti.