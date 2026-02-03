Arjantin’de orman yangınları: 50 bin hektar kül oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Arjantin’in Patagonya bölgesinde yer alan Chubut, Rio Negro, Neuquen ve Santa Cruz eyaletlerinde etkili olan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Uzun süredir kuraklığın etkisi altında bulunan bölgede çıkan yangınlar, özellikle Chubut eyaletinde büyük tahribata yol açtı.

UNESCO MİRASI MİLLİ PARK RİSK ALTINDA

Yangınların en yoğun hissedildiği Chubut eyaletinde alevler, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve yaklaşık 2 bin 600 yıllık alerce ağaçlarıyla tanınan Los Alerces Milli Parkı’nda yayılmaya devam ediyor. Yetkililer, şu ana kadar yaklaşık 50 bin hektarlık alanın tamamen kül olduğunu açıkladı. Söndürme çalışmaları itfaiye ekiplerinin yanı sıra helikopterlerin desteğiyle yürütülüyor.

KEMER SIKMA POLİTİKALARI TARTIŞMA YARATTI

Yangınların kontrol altına alınamaması, Devlet Başkanı Javier Milei’nin uyguladığı kemer sıkma politikalarını yeniden gündeme taşıdı. Milei yönetimi, 2024 yılında Ulusal Yangın Yönetim Servisi’ne ayrılan bütçeyi bir önceki yıla göre yüzde 80 oranında düşürdü. Bu kesintiler, itfaiye ekiplerinin koordinasyonu, hava tankerlerinin bakımı ve yeni ekipman teminini olumsuz etkiledi.

2026 BÜTÇESİ ELEŞTİRİLERİ ARTIRDI

Yerel sivil toplum kuruluşu FARN’ın verilerine göre, Arjantin’in 2026 bütçesinde Ulusal Yangın Yönetim Servisi’ne ayrılan kaynaklar, 2025’e kıyasla yüzde 71 oranında azaltıldı. Uzmanlar ve çevre örgütleri, yeterli kaynak ayrılmamasının yangınların büyümesine ve ağır çevresel hasara yol açtığını belirterek hükümete tepki gösteriyor.