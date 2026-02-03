Tarih verildi! Güneş, 6 dakika kararacak...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Astronomi meraklılarını şimdiden heyecanlı...

Yüz yılda bir görülebilecek özel bir gök olayı için geri sayım başladı.

2 Ağustos 2027’de yaşanacak tam Güneş tutulması, yaklaşık 6 dakika 23 saniye sürecek karanlık anlarıyla “yüzyılın Güneş tutulması” olarak anılıyor.

Bu süre, alışık olduğumuz tutulmalardan çok daha uzun ve bu nedenle şimdiden büyük merak uyandırıyor.

GÜNDÜZ, GECE OLACAK

Bu etkileyici tutulmanın bu kadar uzun sürmesinin nedeni, Ay’ın o gün Dünya’ya normalden daha yakın olacak olması.

Ay, Güneş’i daha uzun süre tamamen örtecek ve gökyüzü gündüz saatlerinde alışılmadık şekilde karanlığa bürünecek.

Tutulmayı en net şekilde izlemek isteyenler için rota da belli: İspanya.

Ayrıca bu tutulma, 1991’den beri en uzun kara üzerinde görülebilecek tutulma olacak ve benzer uzunlukta bir tutulma bir daha 2114 yılına kadar gerçekleşmeyecek.