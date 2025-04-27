Arjantin'de Papa Franciscus için ayin düzenlendi

AA

Arjantin'de başkent Buenos Aires'teki tarihi Şehir Katedrali'nde gerçekleştirilen törende, Papa'nın anısına dualar edildi.

Yüzlerce kişinin katıldığı ayinde duygusal anlar yaşandı.

"HEPİMİZİN BABASI VEFAT ETTİĞİ İÇİN AĞLIYORUZ"

Başpiskopos Jorge Garcia Cuerva, yaptığı konuşmada, Papa'nın Arjantin doğumlu olduğunu hatırlatarak, "Hepimizin babası vefat ettiği için ağlıyoruz. Onun uluslararası liderliğini tam olarak takdir etmediğimiz ve anlayamadığımız için de ağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Papa Franciscus'un sözlerine atıfta bulunan Cuerva, "Bugün dünya gözyaşlarından yoksun. Dışlananlar, bir kenara itilenler, hor görülenler ağlıyor ama biz, az çok ihtiyaçsız bir yaşam sürenler, ağlamayı bilmiyoruz." dedi.

"BİZE BİRÇOK ÖĞRETİ BIRAKTI"

Arjantinli rahibe Cecilia Ojeda ise İspanyol haber ajansı EFE'ye yaptığı açıklamada, "Bize birçok öğreti bıraktı. Her şeyden önce alçakgönüllülük, yoksulluk ve hepimizin eşit olduğu duygusunu miras bıraktı." diye konuştu.

Papa'nın afişlerini taşıyan bazı kişilerin gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

Asıl adı Jorge Mario Bergoglio olan Papa, İtalyan kökenli göçmen bir işçi ailenin çocuğu olarak 17 Aralık 1936'da Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te doğdu.