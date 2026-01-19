İtalyan moda tasarımcısı Valentino Garavani hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Moda dünyasını üzen olay...

Ünlü modacı Valentino Garavani'den acı haber geldi.

Valentino adıyla tanınan efsanevi İtalyan moda tasarımcının 93 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

ROMA'DA BULUNAN EVİNDE ÖLDÜ

Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, sosyal medyada yaptığı açıklamada "Kurucumuz Valentino Garavani, bugün Roma'daki evinde, sevdikleriyle çevrili olarak hayata veda etti." ifadelerine yer verdi.

Valentino Vakfı’nın yaptığı açıklamaya göre ünlü modacının naaşı; 21 Ocak Çarşamba ve 22 Ocak Perşembe günleri saat 11:00 ile 18:00 arasında Piazza Mignanelli 23 adresindeki PM23'te ziyaret edilebilecek.

CENAZE TÖRENİ

Cenaze töreni ise 23 Ocak Cuma günü saat 11.00'de Roma'daki Piazza della Repubblica 8'deki Basilica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri'de gerçekleştirilecek.

MARKASI İLE İZ BIRAKTI

2008'de sahneden çekilip küresel bir imparatorluk haline gelen markasını Alessandro Michele'e teslim eden Valentino Garavani, sadece İtalyan moda dünyasında değil tüm dünya modasında büyük bir iz bıraktı.