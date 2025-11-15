Abone ol: Google News

Arjantin’de sanayi bölgesinde şiddetli patlama

Başkent Buenos Aires’in güneyindeki Ezeiza kentinde bulunan sanayi bölgesinde meydana gelen patlamada 22 kişi yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 15.11.2025 17:50
  • Arjantin'de Ezeiza kentindeki sanayi bölgesinde nedeni henüz bilinmeyen bir patlama oldu.
  • Patlama sonrası 22 kişi yaralandı ve bölgeye itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.
  • Patlamanın bir tarım kimyasalları deposunda olduğu düşünülüyor ve yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Arjantin’deki sanayi bölgesinde henüz nedeni belirlenemeyen bir patlama yaşandı.

Patlama sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlamanın, sanayi alanında faaliyet gösteren bir tarım kimyasalları firmasının deposunda gerçekleştiği değerlendiriliyor.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İtfaiye ekiplerinin yangına hızlı şekilde müdahale ettiği, alevleri kontrol altına almak için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

