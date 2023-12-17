Arjantin'de şiddetli fırtına sebebiyle 13 kişi hayatını kaybetti Arjantin’in Atlantik kıyısı boyunca etkili olan şiddetli fırtına sebebiyle en az 13 kişi hayatını kaybetti. Aeroparque Havalimanı’ndaki uçaklar, rüzgarın etkisiyle savruldu.

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İHA

Güney Amerika ülkesi Arjantin’de etkili olan fırtına nedeniyle ülkede alarm verildi.

Fırtına can aldı

Ülkenin Atlantik kıyısı boyunca etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle liman kenti Baha Blanca'da 13 kişi hayatını kaybetti.

Uçakları bile savurdu

Saatte 150 km’ye ulaşan rüzgar hızı nedeniyle başkent Buenos Aires’in kuzeybatısında bulunan Aeroparque Jorge Newbery Havalimanı’nda park halindeki uçaklar savruldu, bölgedeki binaların çatıları uçtu.

Başkentte turuncu alarm verildi

Ülkenin meteoroloji servisi tarafından yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle başkentte 2. en yüksek seviye olan turuncu alarm verildiği belirtilirken, şehir genelinde elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi.

Devlet Başkanı Javier Milei yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dilerken, halkı evlerinde kalmaları konusunda uyardı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)