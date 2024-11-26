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Haber Merkezi

Cumartesi günü Paraguay'ın başkenti Asunción'da oynanan Copa Sudamericana finali, ilginç anlara sahne oldu.

Arjantin futbol kulübü Racing'in bir taraftarı, yanında getirdiği kafatasıyla maçın odağı oldu.

DEDESİNİN KAFATASIYLA GELDİ

Futbolcuların dahi meraklı gözlerle izlediği taraftarın elinde tuttuğu kafatasının, dedesine ait olduğu ortaya çıktı.

Taraftar, Racing'in sadık bir taraftarı olan büyükbabasının kafatasını maça getirdiğini ve gittiği çoğu maça büyükbabasını yanında götürdüğünü de sözlerine ekledi.

KUTLAMALARA DA KAFATASIYLA KATILDI

Fanatik taraftarın büyükbabası Valentín Aguilera'nın kafatasının bir spor etkinliğinde görülmesi ilk değil.

2019'da, taraftar Gabriel Aranda da Racing'in Arjantin ligindeki zaferini kutlamak için kafatasını getirmişti.