Arnavutluk: Türkiye Balkanlar için hayati öneme sahip

AA

Arnavutluk Dışişleri Bakanı İgli Hasani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ankara'da düzenlediği ortak basın toplantısında, Arnavutluk ile Türkiye'nin geçen yıl stratejik ortaklık anlaşması imzalayarak, birçok sektörde bağları güçlendirdiğini söyledi.

Fidan'ın ocak ayında Arnavutluk'a yaptığı ziyaretten bu yana iki ülke arasında savunma, kültür ve eğitim alanlarında önemli görüşmeler yapıldığını ve anlaşmalar imzalandığını, aralarında Tiran'da İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kurulmasının da bulunduğunu dile getirdi.

"HEDEF İKİLİ TİCARETİ 2 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKARMAK"

Ekonomik iş birliğinin bugünkü görüşmelerin temel odak noktası olduğunu söyledi ve Arnavutluk'ta yüzlerce Türk şirketinin faaliyet göstermesine rağmen ekonomik ortaklıklarının tam potansiyelinin henüz kullanılmadığını sözlerine ekledi.

Hedefin, ikili ticareti 2 milyar doların üzerine çıkarmak olduğuna vurgu yaptı.

Arnavutluk'un giderek büyüyen bir turizm merkezi haline geldiğini belirten Hasani, Türk ziyaretçilerin ilgisinin de arttığını belirtti.

"ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDERİM"

Ayrıca Arnavutluk'taki Namazgâh Camii'nin inşası için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Erdoğan, bunun "Müslüman toplumumuz için önemli bir kültürel ve dini dönüm noktası" dedi.

Ayrıca Arnavutluk'ta Namazgah Camisi'nin inşasından dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek "Müslüman toplumumuz için önemli bir kültürel ve dini dönüm noktası" dedi.

"KÜRESEL KONULARI DA ELE ALDIK"

Hasani, her iki ülkenin Arnavutluk'un Avrupa Birliği'ne entegrasyon sürecinde birlikte çalışma kararlılığını yinelediğini söylerken şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin Kosova'nın bağımsız bir devlet olarak tanınmasına verdiği desteği vurgulamak istiyorum. Ayrıca NATO ve Avrupa Birliği içinde özellikle Ukrayna'daki savaş olmak üzere küresel konularda iş birliğini de ele aldık.

"ATEŞKESİ DESTEKLİYORUM"

Bakan, Arnavutluk'un Gazze'deki ateşkesi desteklediğini belirterek, Türkiye'nin barış çabalarında önemli bir diplomatik aktör olarak oynadığı rolden övgüyle bahsetti.

Hasani, Türkiye'nin son 30 yıldır Balkanlar'ın şekillenmesinde oynadığı rolün ve varlığının önemli olduğunu belirterek sözlerini tamamladı.