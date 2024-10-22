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Haber Merkezi

Arnavutluk'ta skandal niteliğinde bir olay meydana geldi.

90'lı yıllarda komünizmin çöküşünden bu yana Arnavutluk siyasetini gölgelemiş ve ülkenin demokratik, ekonomik ve sosyal gelişimini engelleyen bir unsur olarak görülen yolsuzluk ile ilgili ülke, soruşturma başlatmıştı.

YAKA PAÇA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında eski Cumhurbaşkanı Ilir Meta hakkında gözaltı kararı verildi.

Kosova’ya gerçekleştirdiği ziyaretten dönen Meta, seyir halindeki aracı durdurularak polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

EVİ VE OFİSİNE BASKIN DÜZENLENDİ

Arnavutluk polisi ve uluslararası iş birliğiyle yürütülen soruşturma kapsamında Meta’nın evine ve ofisine baskın yapıldığı, çeşitli belgelere ve elektronik cihazlara el konulduğu belirtildi.

ILDİR META

Meta, Arnavutluk'un solcu Özgürlük Partisi'nin lideri ve 2017'den 2022'ye kadar ülkenin cumhurbaşkanı olarak görev yaptı.

Meta, Başbakan Edi Rama hükümetini "kleptokratik bir rejim" yürütmekle ve tüm yasama, idare ve yargı yetkilerini Rama'nın elinde toplamakla suçlayarak, hükümete şiddetle karşı çıkıyordu.