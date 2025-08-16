Aşırı sağcı İsrailli bakan, Filistinli liderin hücresine baskın düzenledi, tehdit etti

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ederken tehdit ve tacizlerini de sürdürüyor.

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistin direnişin sembol isimlerinden olan Mervan el-Bergusi’in tutulduğu hücreye provokatif bir baskın düzenledi.

BASKIN DÜZENLEDİ

İsrail’de yayın yapan Kanal 7 televizyonunun haberine göre, aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, İsrail’in güneyindeki Ramon Hapishanesi’nde tutulan Ulusal Kurtuluş Hareketi "Fetih" Merkez Komitesi üyesi Bergusi’nin hücresine baskın düzenledi.

"İSRAİL HALKINA KİM BULAŞIRSA, ONLARI YOK EDECEĞİZ"

Bergusi’yi tehdit eden Ben-Gvir, "İsrail halkına kim bulaşırsa, kim çocuklarımızı katlederse, kim kadınlarımızı katlederse, onları yok edeceğiz. Bizi yenemeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

BERGUSİ'NİN SAĞLIK DURUMU DİKKAT ÇEKTİ

İsrailli Kanal 7, Ben-Gvir’in Bergusi’nin hücresine düzenlediği provokatif baskının görüntülerini yayınladı.

Görüntülerde, Bergusi'nin sağlık durumunun kötü olduğu görüldü.

FİLİSTİN DİRENİŞİNİN SEMBOL İSİMLERİNDEN

Filistin direnişinin sembol isimlerinden Mervan Bergusi, 1987'de yaşanan ilk İntifada'nın önemli aktörlerinden biri kabul ediliyor.

2002'DEN BU YANA TUTUKLU BULUNUYOR

Aynı zamanda 2000 yılındaki ikinci İntifada da önemli rol oynayan Bergusi, 2002'den bu yana İsrail'de tutuklu bulunuyor.

İsrail, Fetih Hareketi Merkez Konseyi üyesi Bergusi hakkında 5 kez müebbet ve 40 yıl hapis cezası vermişti.