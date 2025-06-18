Asya ülkeleri, İsrail ve İran'daki vatandaşlarını tahliye ediyor

İsrail ile İran arasında tırmanan çatışmalar, Asya ülkelerini harekete geçirdi. Bölgedeki güvenlik risklerinin artmasıyla birlikte birçok ülke, İran ve İsrail’de bulunan vatandaşlarını tahliye etmeye başladı.

HİNDİSTAN'DAN "SİNDHU OPERASYONU"

Hindustan Times'ın aktardığına göre Hindistan, “Sindhu Operasyonu” adı verilen tahliye planı kapsamında İran’daki 110 Hint öğrenciyi ülkeye geri getirdi.

FİLİPİNLER: 150 VATANDAŞTAN TAHLİYE TALEBİ

Philstar’a göre Filipinler Dışişleri Bakanlığı, İsrail’de bulunan 26 vatandaşının kısa süre içinde tahliye edileceğini duyurdu. Toplamda 150 Filipinli, ülkeden ayrılmak için başvuruda bulundu.

JAPONYA: HEM İRAN HEM İSRAİL İÇİN PLAN HAZIR

Kyodo News’un haberine göre Japon hükümeti, İran’da yaşayan 90 Japon vatandaşı ile ailelerini tahliye etmeyi planlıyor. İsrail’deki vatandaşların da benzer şekilde tahliye edilmesi için hazırlıklar yapılıyor.

NEPAL: 5 BİN KİŞİLİK TAHLİYE PLANI

The Kathmandu Post, Nepal hükümetinin bölgedeki vatandaşlarını korumaya yönelik kapsamlı bir plan hazırladığını bildirdi. Gerek görülmesi halinde, İsrail’deki 5 binden fazla Nepal vatandaşının tahliyesi için tüm imkânlar seferber edilecek.

MALEZYA: İRAN'DAN SESSİZ TAHLİYE

Free Malaysia Today, İran’daki Malezya vatandaşlarının tahliyesi için sürecin başladığını yazdı. Güvenlik gerekçesiyle ayrıntı verilmezken, vatandaşların birkaç gün içinde tahliye edileceği ifade edildi.

ENDONEZYA: 580 KİŞİ TAKİP ALTINDA

Jakarta Globe’un haberine göre Endonezya Dışişleri Bakanlığı, İran’da 386, İsrail’de ise 194 vatandaşlarının bulunduğunu açıkladı. Gerekli görülmesi halinde tahliye için hazır olunduğu belirtildi.

ÇİN: 791 VATANDAŞ GÜVENLİ BÖLGELERE ULAŞTIRILDI

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Tahran Büyükelçiliği ve konsoloslukların komşu ülkelerle koordineli çalışarak İran’daki 791 Çin vatandaşını güvenli bölgelere naklettiğini duyurdu.

İRAN-İSRAİL ÇATIŞMASI

İsrail, 13 Haziran’da İran’daki nükleer tesisler ve askeri üst düzey yetkilileri hedef alan kapsamlı bir saldırı düzenledi. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Komutanı, 9 nükleer bilim insanı ve birçok sivil dahil olmak üzere toplam 224 kişi yaşamını yitirdi.

İran’ın misilleme olarak İsrail’e gerçekleştirdiği balistik füze saldırısında ise 24 kişi öldü, 500’den fazla kişi yaralandı. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülke, İsrail’in saldırılarını kınadı.