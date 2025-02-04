Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşama müzakereleri

İHA

İsrail ile Hamas arasında geçtiğimiz haftalarda ateşkes anlaşmasına varıldı..

Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren 3 aşamalı ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçildi.

Bu kapsamda İsrail heyetinin müzakereler için Doha'ya gitmesi bekleniyor.

'TEKNİK DETAYLAR' GÖRÜŞÜLECEK

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail müzakere heyetinin önümüzdeki günlerde görüşmeler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmeye hazırlandığı belirtildi. Heyetin, ateşkes anlaşmanın uygulanmasına devam edilmesiyle ilgili "teknik detayları" görüşeceği ifade edildi.

Hamas dün, ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması için görüşmelere hazır olduklarını açıklamıştı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleri Katar, Mısır ve ABD tarafından dolaylı olarak yürütülüyor.

NE OLMUŞTU

19 Ocak Pazar günü başlayan üç aşamalı anlaşmanın ilk aşaması, saldırıların sona ermesi, yaklaşık 100 rehineden 33'ünün serbest bırakılması, İsrail güçlerinin Gazze'nin yoğun nüfuslu bölgelerinden çekilmesi ve Gazze'ye insani yardımlar artmasını içeriyor.

ATEŞKES ANLAŞMASINDA 3 AŞAMA

İlk aşama sürerken ikinci aşamaya ilişkin müzakerelerin ateşkesin 16. gününde (3 Şubat'ta) başlaması gerekiyordu.

İkinci aşama ise erkek askerler de dahil olmak üzere yaşayan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını ve İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesini içeriyor.

Üçüncü aşamada ise Gazze'de ölen rehinelerin cenazelerinin iade edilmesi ve yeniden inşa süreciyle karşı karşıya olan Gazze'de büyük bir yapılanmanın başlatılması gerekiyor.