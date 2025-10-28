Ateşkes anlaşmasının uygulandığı Gazze'de can kaybı 68 bin 531'e çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'de ölümler ateşkese rağmen devam ediyor.

Bölgede ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından enkaz altındaki bedenleri arama çalışmaları sürüyor.

Bölgede yoğun çalışmalar yapan Filistin Sağlık Bakanlığı, son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

SON 24 SAATTE 4 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ GETİRİLDİ

Bakanlık açıklamasında, Gaza Şeridi'ndeki hastanelere, son 24 saat içinde 4 kişinin cansız bedeninin ve 7 yaralının getirildiği, cenazelerden 2'sinin enkaz altından çıkarıldığı, 1'inin ise tedavi gördüğü sırada hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana ölenlerin sayısının 94, enkaz altından çıkarılanların sayısının 474, yaralı sayısının da 344 olduğu bildirildi.

TOPLAM CAN KAYBI 68 BİN 531 OLDU

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 68 bin 531'e yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 170 bin 402'ye ulaştığı aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında, "İsrail tarafından teslim edilen 195 cenazeden 75'inin kimliği şu ana kadar tespit edildi" denildi.