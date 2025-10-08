Ateşkes müzakereleri sürerken İsrail Savunma Bakanı, Gazze'nin işgal kararıyla övündü

İsrail Savunma Bakanlığı Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Yisrael Katz, Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde üst düzey yetkililerle birlikte İsrail askerlerini denetledi.

İsrail askerlerine 'her türlü olasılığa hazırlıklı olmaları' talimatını veren Katz, askerlerin hayatını korumak için hiçbir kısıtlama ya da tereddüt göstermeden onları gerekli tüm gücü kullanmaları konusunda teşvik etti.

Katz, Gazze kentindeki işgale ilişkin komutanlardan bilgi aldı, 'esirlerin serbest bırakılması ve saldırıların hedeflerine ulaşması için uygun koşulları oluşturan' İsrail ordu güçlerinin eylemlerini takdir etti.

Askerlerle yaptığı konuşmada Katz, 'Gazze kentinin işgal kararının ve güçlü askeri manevranın savaşı zaferle sona erdirme fırsatı sunduğunu' iddia etti.

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

Katz'ın ziyaretinin Mısır'da İsrail ile Hamas heyetleri arasında Mısır'da devam eden dolaylı müzakereler sırasında gelmesi dikkati çekti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının uygulanmasına ilişkin Hamas ile İsrail heyetleri arasında Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde 6 Ekim'de başlayan dolaylı müzakereler devam ediyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için 16 Eylül'de kara saldırılarına başladığını açıklayan İsrail ordusu kente yoğun saldırılar düzenliyor.