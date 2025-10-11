Ateşkes sonrası Gazze’de umutlu dönüşler başladı

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından güney bölgelerindeki zorla yerinden edilen Filistinliler, kuzeydeki evlerine dönmek için harekete geçti.

UMUT, ACININ GÖLGESİNDE YENİDEN FİLİZLENDİ

Reşid Caddesinde gözyaşlarıyla gülümsemelerin iç içe geçtiği, duaların ve tekbirlerin halk ezgileriyle karıştığı insani bir tablo yaşandı. Bazıları çocuklarını omuzlarında taşırken, bazı kadınlar nakliye araçlarının içinden elleriyle selam veriyordu.

Gençler ise yıkıntıya dönmüş evlerin arasında, dönenlere su dağıtıyordu.

Ateşkes, yıkılmış bölgelere kademeli dönüş umudunu yeniden canlandırdı ve yeniden inşa süreci için bir umut penceresi açtı.

"YIKINTILAR ÜZERİNDE YAŞAYACAĞIZ"

Gazze’ye dönen Filistinliler, AA muhabirine yaptıkları açıklamalarda, yeniden inşa çalışmalarının kısa sürede başlamasını umut ettiklerini dile getirdi.

Bazıları, yıkılan evlerinin enkazının üzerinde yaşamayı göze alacaklarını belirterek, geri dönüşün, yıkıntılara rağmen göç ve sıkıntılı yaşamdan daha iyi olduğunu vurguladı.

İsmini vermek istemeyen bir Filistinli, "İşgalin saldırıları ve yıkımlar nedeniyle Gazze’nin kuzeyinden güneye göç ettik, şimdi tekrar kuzeye dönüyoruz. Evlerimiz yıkıldı, çocuklarımız şehit oldu, ama biz dönüp evlerimizi ve hayatımızı yeniden kuracağız." dedi.

Yerinden edilenler, bu dönüşün Gazze’deki son savaş olmasını umut ettiklerini ifade ederken, Türkiye, Katar ve Mısır’ın arabuluculuğuyla ateşkesin sağlanmasından dolayı teşekkürlerini iletti.

"BİR ODA BİLE OLSA KENDİ EVİMİZDE OLMAK EN İYİSİ"

Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı’ndan bir kadın göçmen de evine dönmenin mutluluğunu dile getirerek, yıkımın büyük olmasına rağmen geri dönüşün, göç ve zor yaşamdan daha iyi olduğunu belirtti.

Gazzeli kadın, "Göç etmek ve yabancı bir yerde yaşamak zordu. Evimiz gibisi yok, bir oda bile olsa kendi evimizde olmak en iyisi." dedi.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, doğrudan altyapı kayıplarının 70 milyar doları aştığını açıklayarak, şeffaf bir yeniden inşa planının acilen uygulanmasını talep etmişti.

Sevabite, İsrail’in yaklaşık 300 bin konutu tamamen, 200 bin konutu kısmen veya ağır hasarlı hale getirdiğini belirtmiş, bunun sonucu olarak yaklaşık 2 milyon Filistinli zorunlu göçe tabi tutulduğunu, göç edenler yıpranmış çadırlarda ve ağır insani koşullar altında yaşamak zorunda kaldığını açıklamıştı.

Sevabite'ye göre, İsrail ordusu Gazze’ye 200 bin tondan fazla patlayıcı attı, bu da altyapının yüzde 90’ının yıkılmasına ve iki yıldır devam eden zorunlu göç nedeniyle yaklaşık 2 milyon sivilin yerinden edilmesine yol açtı.

GAZZE'DE İNSANİ KRİZ

Gazze’de yaşanan insani kriz halen devam ediyor.

İsrail’in saldırıları, şehrin büyük bir bölümündeki altyapıyı, hastaneleri ve sivil savunma tesislerini yok etti. Kurtarma ekipleri, malzeme ve yakıt eksikliği nedeniyle enkaz altındaki kişilere ulaşmakta büyük zorluk yaşıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 67 bin 211 Filistinli hayatını kaybetti, 169 bin 961 kişi yaralandı.

Mısır'da varılan anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkes yerel saatle 12.00'de devreye girmişti.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin "sarı hat" olarak tanımlanan noktalara doğru kısmi çekilmesinin tamamlandığı belirtilmişti.