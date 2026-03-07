İran'ın başkenti Tahran yoğun bombardıman altında

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılarda 8'inci gün geride kalırken Tahran yoğun bombardıman altında.

Tahran'ın güney ve batı kesimlerinde şiddetli patlamalar oldu, saldırı sonrası hava savunma sistemleri faaliyete geçti, fakat bombardımanın yoğunluğu nedeniyle sistemlerin yetersiz kaldığı gözlemlendi.

KORKU DOLU ANLAR

21.30'da bölgede bulunan CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ün canlı yayında olduğu anlarda yaşanan patlamalar ve Öztürk'ün patlamalar karşısında yaşadığı korku dolu tepkileri ekrana yansıdı.

İsrail ve ABD ortaklığında başlatılan hava saldırıları 21.30'dan sonra 1 saat boyunca kısa aralıklarla devam etti.

Füzelerin isabet etmesiyle Tahran'da gece adeta gündüze döndü.

ABD ve İsrail'in İran'ın petrol rafinelerini hedef aldığı açıklandı.

DONALD TRUMP "BU GECE ÇOK SERT VURACAĞIZ" DEMİŞTİ

Trump gündüz yaptığı açıklamada, operasyonların devam edeceğini ifade ederek, "Bugün İran çok sert bir şekilde vurulacak. İran’ın kötü davranışları nedeniyle, bugüne kadar hedef alınması düşünülmeyen bazı bölgeler ve insan grupları da artık tamamen yok edilme ve kesin ölüm ihtimali kapsamında ciddi biçimde değerlendiriliyor." ifadelerine yer verdi.

RAFİNERİ SALDIRISINA KARŞILIK İRAN'DAN DA RAFİNERİ MİSİLLEMESİ

İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail'e ve bölgedeki ABD hedeflerine yönelik yeni füze ve İHA saldırıları düzenlediğini açıkladı.

İran Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Gerçek Vaat-4 Operasyonu"nun 27. dalgası kapsamında İsrail ve bölgedeki ABD üslerine yönelik geniş çaplı füze ve İHA saldırıları başlatıldığı belirtildi.

Bu saldırı dalgasında yeni "Hayberşıken" katı yakıtlı hassas güdümlü füzenin kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, saldırı dalgasında hedeflerin isabetli bir şekilde vurulduğu ileri sürüldü.

İran Devrim Muhafızları, İsrail’in Tahran’daki bir rafineriye saldırdığını, buna karşılık Hayfa’daki bir rafineriyi hedef aldıklarını açıkladı

7 Mart akşamı saat 22.53 itibarıyla da Tel Aviv'de sirenler kesintisiz olarak çalmayı sürdürüyor, İran'ın Tel Aviv'e yönelik fırlattığı füzeler İsrail semalarında bir kere daha görülüyor.

İran'ın bazı saldırılarında Demir Kubbe'den herhangi bir karşılama atışı yapılmadığı gözlemlendi, bu durumun İran'ın vurduğu radarlar nedeniyle erken uyarı sistemlerindeki tahribatın bir sonucu olarak yaşandığı iddialar arasında.

Yukarıda bulunan üç fotoğraf İran'ın İsrail'e fırlattığı füzelere aittir, devamında göreceğiniz fotoğraflar ise Tahran'da yaşanan patlamaları göstermektedir.