Atlas Okyanusu'nda 5 kişinin öldüğü Titan faciasında korkunç iddia

Haber Merkezi

2023 yılında yaşanan Titan denizaltısı faciasında korkunç iddia...

Atlas Okyanusu'nda 1912'de batan Titanik gemisinin enkazına giderken patlayan turistik mini denizaltı Titan, beş kişiye mezar olmuştu.

Hayatını kaybedenlerden biri, Titan'ın sahibi olan 61 yaşındaki mühendis Stockton Rush'tı.

PLANLI YAPILDI İDDİASI

OceanGate CEO'su Rush'ın bu seyahati planlı yaptığı ve 2023'teki dalış gezisinde ölmek istediği iddia edildi.

ABD'li yazar Matthew Frank'in yeni çıkan kitabı "Amatör Denizaltılar Dünyasında Merak, Saplantı ve Cinayet" adlı kitaba konuşan, su altı araçları konusunda uzman ve Rush'ın uzun zamandır dostu olan Karl Stanley, Rush'un aslında intihar etmek için o dalışı planladığını ve dört müşterisini de ölüme sürüklediğini iddia etti.

"EGOSU O KADAR BÜYÜKTÜ Kİ ÖLMEYE VE ÖLDÜRMEYE HAZIRDI"

Rush'ın egosu o kadar büyüktü ki, bu hikayenin karakterinde önemli bir rol oynamak için ölmeye ve öldürmeye hazırdı.

"MİLYARDERLER İÇİN FARE KAPANI"

Daily Mail'in haberine göre, Stanley bunu "asla geri dönmeyi düşünmeyen" "boşa giden" bir denizaltıya "ölüm dalışı" olarak tanımladı.

Kitabın yazarı Matthew Frank'in aktardığına göre, Stanley, Titan'ı "milyarderler için bir fare kapanı" olarak tanımladı.

PSİKOPAT OLARAK NİTELENDİRİLMİŞTİ

Stanley, Rush'ın diğer dört yolcuyu bilerek öldürdüğüne inanıp inanmadığı sorulduğunda, "Bunun olduğunu biliyorum" dedi.

Rush, daha önce OceanGate'in eski personeli tarafından "psikopat" olarak nitelendirilmişti.

NE OLMUŞTU?

Atlantik Okyanusu'ndaki Titanik gemisinin enkazına 18 Haziran'da turistik gezi düzenleyen OceanGate isimli şirkete ait Titan denizaltısı patlayarak batmış ve 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Titan'da bulunan beş kişi arasında 58 yaşındaki İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding; her ikisi de İngiliz vatandaşı olan Pakistan doğumlu iş insanı 48 yaşındaki Şehzade Davud ve 19 yaşındaki oğlu Süleymen Davut; enkazı onlarca kez ziyaret etmiş olan Fransız okyanus bilimci ve Titanik uzmanı 77 yaşındaki Paul-Henri Nargeolet ve OceanGate'in Amerikalı kurucusu ve CEO'su Stockton Rush bulunuyordu.

Titan'a ait enkazın ilk parçaları, Kanada'nın St. John's limanında toplanmaya başlanmış, vinçlerle gemiden indirilen parçaların plastik koruyucu kaplamalarla muhafaza altına alındığı görülmüştü.