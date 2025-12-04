Avrupa Birliği, Rusya'yı kara listeye aldı

- Avrupa Birliği, Rusya'yı kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele konusunda stratejik eksiklikleri olduğu gerekçesiyle kara listeye aldı.
- AB Komisyonu, teknik değerlendirme sonucunda Rusya'yı yüksek riskli yargı bölgeleri listesine ekledi.
- Bu karar çerçevesinde finans kuruluşlarının Rusya ile olan işlemlerde daha dikkatli olmaları gerekiyor.
Avrupa Birliği Komisyonu, mali suçlarla uluslararası mücadeleyi güçlendirmek amacıyla Rusya'nın yüksek riskli yargı bölgeleri listesine eklendiğini duyurdu.
Açıklamada AB Komisyonu'nun kamu kaynaklarından, üye ülkelerin yetkili makamlarından ve Avrupa Dış İlişkiler Servisi'nden toplanan verileri birleştirerek teknik bir değerlendirme yaptığına işaret edilerek, "Bu değerlendirmede Rusya'nın yüksek riskli üçüncü ülke olarak tanımlanma kriterlerini karşıladığı sonucuna varıldı" ifadesi kullanıldı.
FİNANS KURULUŞLARINA RUSYA MESAJI
Rusya'nın kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele çerçevelerindeki eksiklikleri nedeniyle kara listeye eklendiğine dikkat çekilen açıklamada karar çerçevesinde finans kuruluşlarının Rusya ile ilgili bütün işlemlerde daha dikkatli davranmaları ve özen yükümlülüğüne uymaları gerekeceği belirtildi.