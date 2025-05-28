Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik yaptırımları resmen kaldırdı

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Avrupa Birliği'nden Suriye için tarihi adım...

Suriye'de iç savaşın sona ermesiyle başlayan normalleşme sürecine destek veren Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, geçtiğimiz günlerde Brüksel'de gerçekleştirilen Dışişleri Bakanlığı toplantısında, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararı aldıklarını duyurdu.

Karar, bugün resmiyete döküldü.

YAPTIRIMLAR RESMEN KALDIRILDI

Avrupa Birliği Konseyi, Suriye’ye yönelik tüm ekonomik yaptırımları kaldıran hukuki düzenlemeleri resmen onayladı.

20 Mayıs'ta duyurulan siyasi kararın hayata geçirilmesi anlamına gelen bu adım, Suriye halkının yeniden birleşmesine ve ülkenin barışçıl, çoğulcu bir yapıda yeniden inşasına destek amacı taşıyor.

24 KURULUŞ YAPTIRIM LİSTESİNDEN ÇIKARILDI

Yaptırımların kaldırılmasıyla birlikte AB’nin malvarlığı dondurma listesinde bulunan 24 kuruluş da listeden çıkarıldı.

Bu kuruluşlar arasında Suriye Merkez Bankası dahil bazı bankalar ile petrol, pamuk ve telekomünikasyon gibi kritik sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin yanı sıra medya organları da bulunuyor.

"SURİYE'NİN ORTAĞI OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, kararla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“AB’nin Suriye halkına destek duruşu 14 yıldır sürüyor. Bugün alınan karar, Suriye’nin yeniden birleşmesi ve barışçıl bir geçiş süreci için atılmış tarihi bir adımdır. AB, bu süreçte Suriyelilerin yanında bir ortak olarak kalmaya devam edecek.”

GÜVENLİK TEMELLİ YAPTIRIMLAR SÜRECEK

Düzenleme ile ekonomik yaptırımlar kaldırılırken, güvenlik temelli kısıtlamalar ise devam edecek.

AB Konseyi, ayrıca Esad rejimiyle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırım listesini 1 Haziran 2026’ya kadar uzattı.

Mart 2025’te Suriye’nin sahil bölgesinde yaşanan şiddet olaylarına ilişkin olarak ise AB, Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi kapsamında iki kişi ve üç kuruluşa yeni yaptırımlar getirdi. Bu yaptırımlar, ciddi insan hakları ihlalleri gerekçesiyle uygulandı.

Konsey, sahadaki gelişmeleri izlemeyi sürdüreceğini ve insan haklarını ihlal eden ya da ülke istikrarını bozanlara karşı yeni kısıtlamalar getirmeye hazır olduğunu bildirdi.

DONALD TRUMP DA YAPTIRIMLARI KALDIRDI

ABD Başkanı Donald Trump da, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen bir yatırım forumunda yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talebi üzerine Suriye’ye uygulanan tüm ABD yaptırımlarını kaldırdığını duyurdu.

Trump, bu kararın Suriye’nin yeniden inşası ve bölgedeki istikrar için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Trump, kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Prens Salman ile birlikte aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüklerini hatırlatan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Orta Doğu'daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi Suriye'deki yaptırımları kaldıracağız."