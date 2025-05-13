Donald Trump duyurdu: ABD, Suriye'ye tüm yaptırımları kaldırdı

AA & Ensonhaber

ABD Başkanı Donald Trump, Körfez turunda..

Orta Doğu'da diplomatik ziyaretlerine başlayan Trump, bu çerçevede ilk durağı olan Suudi Arabistan'a gitti.

Başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşen daha sonra da Suudi Arabistan-ABD Ortak Yatırım Forumu'na katıldı.

Burada konuşma yapan Trump, Suriye ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

SURİYE'YE YAPTIRIMLAR KALDIRILIYOR

Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarına değinen Trump, tüm yaptırımların kaldıracaklarını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DETAYI

Trump, kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Prens Salman ile birlikte aldığını belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüklerini hatırlatan Trump, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Orta Doğu'daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi Suriye'deki yaptırımları kaldıracağız.

ŞARA İLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Trump, yarın Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşeceği duyuruldu..

2029'A KADAR UZATILMIŞTI

ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarını kapsayan Sezar Koruma Yasası kısa süre önce Kongrede kabul edilen ve önceki ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasıyla yasalaşan savunma bütçesiyle 2029 yılına kadar 5 yıl daha uzatılmıştı.

SEZAR SURİYE SİVİL KORUMA YASASI

Adını Beşşar Esed rejimi muhaliflerinin tutulduğu hapishanelerdeki işkenceleri belgeleyen Suriyeli fotoğrafçıdan alan ve Aralık 2019'da ABD Kongresinde kabul edilerek 17 Haziran 2020'de yürürlüğe giren Sezar Yasası, Suriye'deki sivillere yönelik savaş suçları ve insan hakları ihlalleri nedeniyle sorumlu kişi ve kurumlara yönelik mali baskıları artırmak amacıyla çıkarıldı.

Suriye'deki rejim güçlerini destekleyerek ülkedeki savaş suçları ve insan hakları ihlalleri ile ilişkilendirilen kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımlar getiren bu yasa, Esed'in yanı sıra devlet yetkilileri, güvenlik güçleri, iş insanları ve rejime yakın olup savaş suçları işlediği iddia edilen kişileri kapsıyor.

Sezar Yasası'na göre, Esed, savaş suçları ve insan hakları ihlalleri nedeniyle doğrudan yaptırım uygulanan ilk kişi olarak listeleniyor. Esed'in yanı sıra ailesi ve eşi de dahil 39 Suriyeli üst düzey yetkili ile kurum yaptırım listesinde yer alıyor.

General Züheyr Esed ve oğlu Kerem Esed'in yanı sıra Beşşar Esed'in oğlu Hafız Esed de bu listede bulunuyor.

Bunun dışında, Suriye'nin güvenlik ve askeri ağlarına dahil olan birçok üst düzey yetkili ve askeri lider de Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımlardan etkilendi.

Esed'in kardeşi Tümgeneral Mahir Esed, Suriye'deki iç savaşa ve sivillere yönelik şiddete doğrudan katkı sağlaması nedeniyle bu yasa kapsamında yaptırım listesine alındı.

Suriye'de Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı ve Esed'e en yakın güvenlik danışmanlarından Ali Memluk, Esed'in kuzeni ve Suriye'nin en zengin işadamlarından Rami Mahluf, eski Suriye Hava Kuvvetleri İstihbaratı Başkanı Cemil Hasan, Suriye Cumhurbaşkanlığı Muhafızlarının eski komutanı Abdurrezzak Tılas ve Suriye'nin en zengin iş adamlarından Farsi eş-Şehabi de yasa kapsamında yaptırım listesine alınan kişiler arasında yer alıyor..