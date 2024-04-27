Avrupa Birliği'nden 3 Arap ülkesine 5 yıllık vize kolaylığı Avrupa Birliği (AB) yatırımları arttırmak için Körfez ülkelerinden Suudi Arabistan, Umman ve Bahreyn'e vize kurallarını esnetti. Buna göre vize başvurusu kabul edilenlere 5 yıl süreyle çoklu giriş hakkı tanınacak.

ensonhaber.com

Türkiye'den yapılan vize başvurularında sürekli sorun çıkaran AB, Körfez ülkelerinden yatırım çekmek dikkat çeken bir uygulamaya imza attı.

Avrupa Komisyonu, Suudi Arabistan, Umman ve Bahreyn'e vize kurallarını yumuşatma kararı aldı.

5 yıl süreyle çoklu giriş hakkı

Üç ülke vatandaşlarının AB ülkelerine daha kolay girmesini sağlayacak yeni kurallar kapsamında, ilk defa Şengen'e başvuranlar dahil başvurusu kabul edilenlere 5 yıl süreyle çoklu giriş hakkı tanınabilecek.

AB'nin Suudi Arabistan'daki Büyükelçisi Christophe Farnaud, yeni uygulamanın AB ve Körfez ülkeleri arasındaki ilişkileri güçlendireceğini söyledi.

Daha fazla yatırım alma politikasının bir parçası

Vize sürelerinin uzadığını kaydeden Farnaud, vize rejimindeki değişikliğin stratejik ilişkilerin göstergesi olduğunu belirtti.

Karar, AB'nin Körfez Arap ülkelerinden daha fazla yatırım alma politikasının bir parçası olarak görülüyor.

BAE vatandaşlarına vize alma gerekliliği yok

Öte yandan Körfez İşbirliği Konseyi'nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Katar gibi diğer üyelerine AB tarafından farklı bir vize rejimi uygulanıyor.

BAE vatandaşlarının ise Şengen bölgesine seyahat etmek için vize alma gerekliliği bulunmuyor.