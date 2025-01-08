Avrupa Birliği'nden Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma adımı

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Avrupa Birliği, Suriye'nin yeni yönetimi ile köprü kurma çalışmalarını sürdürüyor.

Petrol yönünden zengin topraklarıyla batı dünyasının ilgisini çeken Suriye, geçtiğimiz günlerde Fransa ve Alman bakanlar tarafından ziyaret edilmişti.

Geçici yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile görüşen Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ziyaretlerini Avrupa Birliği adına gerçekleştirdiklerini açıklamıştı.

SURİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIMLAR HAFİFLETİLİYOR

ABD'de Joe Biden yönetimi, Beşar Esad rejimi sırasında getirilen yaptırımların yapılandırma süreci kapsamında hafifletileceğini açıkladı.

Özellikle insani yardım ve enerji konusunda yaptırımların kaldırılması yönündeki açıklamanın ardından Avrupa'dan da bir adım geldi.

AVRUPA'DAN SURİYE YAPTIRIMLARI KARARI

Avrupalı diplomatlar, Almanya'nın Batılı ülkelerin yeni yöneticileriyle köprüler kurmaya çalışmasıyla Suriye'ye uygulanan yaptırımları hafifletmesi için AB kulislerinde baskılarını artırdı.

Diplomatlar, Berlin'in hükümet hizmetleriyle finansal işlemleri kolaylaştırmak, özel sermaye transferindeki kısıtlamaları hafifletmek ve muhtemelen enerji ve havacılık sektörlerine uygulanan yaptırımları sona erdirmek için diretiyor.

"YAPTIRIMLAR HIZLA KALDIRILABİLİR"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, çarşamba günü kamu radyosu France Inter'e "Şu anda insani yardımların ulaştırılmasını engelleyen ve ülkenin toparlanmasını engelleyen AB'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımlar hızla kaldırılabilir." dedi.

Fransız bakan, Suriye'de kadın hakları ve güvenlik gibi alanlardaki ilerlemeye bağlı olarak diğer yaptırımların kaldırılması olasılığı hakkında AB ortaklarıyla devam eden görüşmeler olduğunu da sözlerine ekledi.

27 OCAK'TA GÖRÜŞÜLECEK

AB dışişleri bakanlarının 27 Ocak'ta Brüksel'de yapılacak bir toplantıda önerileri görüşmeleri bekleniyor ve herhangi bir değişiklik için tüm üye devletlerin desteği gerekiyor.

Almanya'nın bu hamlesi, ABD'nin pazartesi günü Suriye'deki bazı faaliyetlere temel hizmetlere erişimi kolaylaştırmak için önümüzdeki altı ay boyunca ek yaptırım indirimi sağlayacağını söylemesinin ardından geldi.

Şam'daki geçici hükümet de ayrıca yaptırımların kaldırılması için lobi faaliyetleri yürütüyor.