Avrupa Birliği'nden Ukrayna’ya 4,2 milyar euro ek destek

DHA

Göreve yeni başlayan ve ilk ziyaretini Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştiren Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile basın toplantısı düzenledi.

Costa, "Göreve geldiğimiz ilk günde AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile Kiev'deyim" dedi.

Bunun AB'nin Ukrayna'ya desteğini gösterdiğini hatırlatan Costa, "Ukrayna'nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve kendi sınırları saygı görmelidir" diye konuştu.

4,2 MİLYAR EURO EK DESTEK

Antonio Costa, Ukrayna'ya insani, ekonomik, diplomatik ve askeri alanda yardım sağlamaya devam edeceklerini belirterek, "AB, Ukrayna'nın bütçesini desteklemek için bu ay ilave 4,2 milyar euro sağlayacak. Buna ek olarak önümüzdeki aydan itibaren tam bir yıl boyunca her ay 1,5 milyar euro yardım vermeyi planlıyoruz. Bu para, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen gelirlerden sağlanacak ve askeri amaçlar için de kullanılabilecek" açıklamasında bulundu.

Costa, Rus ekonomisi üzerindeki baskıyı artıracaklarını da vurgulayarak, "Putin rejimine karşı 15. yaptırım paketini hazırlıyoruz" ifadesini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Costa ayrıca Ukrayna’nın Avrupa ailesinin bir parçası olduğunu ve Ukrayna’yı AB üyesi olarak görmeyi sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.