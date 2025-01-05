Haber Merkezi
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'in sözcüsü, siyasetçinin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Sözcünün aktardığına göre Leyen'e, "ağır zatürre" teşhisi kondu.
66 yaşındaki Leyen'in hastalık sürecini ağır geçirdiği açıklandı.
YURT DIŞI ZİYARETLERİNİ İPTAL ETTİ
Alman siyasetçinin, görevlerini memleketi Hannover'den yürüttüğü ve ekibiyle yakın temas halinde olduğu belirtildi.
Avrupa Komisyonu Başkanı'nın ocak ayı ortasına kadar yurt dışı programlarının da iptal edildiği öğrenildi.
PORTEKİZ VE POLONYA'YI ZİYARET EDECEKTİ
Von der Leyen'in Portekiz'in başkenti Lizbon ve Polonya'nın Gdansk kentini ziyaret etmesi planlanıyordu.
İkinci beş yıllık dönemine yeni başlayan Von der Leyen, 2019'dan bu yana Avrupa Komisyonu'nun başında.
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