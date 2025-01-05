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Avrupa Komisyonu Başkanı'na "ağır zatürre" teşhisi kondu

Avrupa Komisyonu Başkanı'na "ağır zatürre" teşhisi kondu "Ağır zatürre" teşhisi konan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, durumunun ciddi olması nedeniyle ocak ortasına kadar yurt dışı ziyaretlerini iptal etti.