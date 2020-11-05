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    Alman polisi maske denetimine çıktı

    Almanya'nın başkenti Berlin'de, koronavirüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan yeni tedbirler uygulanmaya başlandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 05.11.2020 - 17:39
    • Güncelleme : 05.11.2020 - 17:42
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    Alman polisi maske denetimine çıktı

    Almanya genelinde 1 ay boyunca geçerli olacak önlemler kapsamında; tiyatro, opera, konser, sinema ve spor salonları, yüzme havuzları, barlar, kafeler, restoranlar, güzellik ve masaj salonları kapalı kalacak.

    Amatör spor aktivitelerinin durdurulduğu ülkede antrenmanlar da yasaklandı.

    Marketler, mağazalar, kuaför ve berberler ise sert hijyen kurallarıyla açık kalabilecek.

    Gastronomi alanında faaliyet gösteren işletmeler içeri müşteri alamayacak ama isteyen dışarı satış yapabilecek. Evden çalışma imkanı olanların evlerinde çalışmaları desteklenecek.

    MASKE DENETİMİ

    Halka açık turistik alanlarda ve bazı kalabalık caddelerde maske takma zorunluluğu da getirildi. Polis ekipleri, başkent Berlin'de maske denetimleri yaparak vatandaşları tek tek uyardı.

    Şu an için maske cezası uygulanmasa da ilerleyen günlerde hijyen ve maske kuralına uymayanlara en az 50 euro ceza kesilecek.

    Almanya maske

    Almanya maske

    Almanya maske

    Almanya maske

    Almanya maske

    Almanya maske

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