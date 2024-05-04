İHA
Sakarya'nın Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde müzik malzemelerini hafif ticari aracına yükleyen M.T.'ye cadde üzerinden geçen bir otomobil içerisinden silahla ateş edildi.
Kurşun bacağına isabet eden M.T. yaralandı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Şüpheliler aranıyor
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri şahsı silahla yaralayarak kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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