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    Eyfel Kulesi 9 ay sonra yeniden açıldı

    Eyfel Kulesi 9 ay sonra yeniden açıldı

    Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle 9 aydır ziyarete kapalı olan Eyfel Kulesi, normalleşme adımları ile yeniden açıldı.
    • İHA
    • 17.07.2021 - 03:47
    • Güncelleme : 17.07.2021 - 04:14
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    Fransa’nın en fazla turist çeken sembollerinden Paris'in başkentindeki Eyfel Kulesi, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında ziyarete kapatılmıştı.

    9 AY SONRA TURİSTLER UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU

    Kule, 9 ay aranın ardından dün yeniden ziyarete açıldı. Kuleye çıkmak isteyen turistler, gişeler önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

    Eyfel Kulesi 9 ay sonra yeniden açıldı #1

    GÜNLÜK ZİYARET BİN 300 KİŞİ

    Kulenin günlük ziyaret kapasitesi, sosyal mesafe kuralı kapsamında bin 300 kişi ile sınırlandırıldı.

    Eyfel Kulesi 9 ay sonra yeniden açıldı #2

    PCR NEGATİF TESTİ DE İSTENECEK

    Kule ziyaretlerinde önümüzdeki haftadan itibaren negatif PCR testi istenecek.

    Eyfel Kulesi 9 ay sonra yeniden açıldı #3

    Eyfel Kulesi 9 ay sonra yeniden açıldı #4

    Eyfel Kulesi 9 ay sonra yeniden açıldı #5

    Eyfel Kulesi 9 ay sonra yeniden açıldı #6

    Eyfel Kulesi 9 ay sonra yeniden açıldı #7

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