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- Eyfel Kulesi 9 ay sonra yeniden açıldı
Eyfel Kulesi 9 ay sonra yeniden açıldı
Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle 9 aydır ziyarete kapalı olan Eyfel Kulesi, normalleşme adımları ile yeniden açıldı.
- İHA
- 17.07.2021 - 03:47
- Güncelleme : 17.07.2021 - 04:14
Fransa’nın en fazla turist çeken sembollerinden Paris'in başkentindeki Eyfel Kulesi, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında ziyarete kapatılmıştı.
9 AY SONRA TURİSTLER UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU
Kule, 9 ay aranın ardından dün yeniden ziyarete açıldı. Kuleye çıkmak isteyen turistler, gişeler önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
GÜNLÜK ZİYARET BİN 300 KİŞİ
Kulenin günlük ziyaret kapasitesi, sosyal mesafe kuralı kapsamında bin 300 kişi ile sınırlandırıldı.
PCR NEGATİF TESTİ DE İSTENECEK
Kule ziyaretlerinde önümüzdeki haftadan itibaren negatif PCR testi istenecek.