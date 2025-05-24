Avrupa'da genetik kriz: Sperm donörü bağışlarıyla kanser yaydı

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Avrupa'da dikkat çeken olay...

Nadir bir kanser türüne sahip genetik mutasyon taşıyan erkek donör, birçok kez sperm bağışında bulundu.

Hastalığını bilmediği için sperm bankasına da bunu bildirmeyen hasta, yıllar içinde çok sayıda çocuk sahibi oldu.

Ancak donörün bu eylemi, Avrupa'da dikkat çeken bir genetik krizi tetikledi.

67 ÇOCUĞUNUN 10'UNDA KANSER GÖRÜLDÜ

Kansere yol açan genetik bir mutasyon taşıyan donörün spermleriyle dünyaya gelen 67 çocuktan 10’una kanser teşhisi kondu.

Uzmanlar, tek bir donörden çok sayıda çocuk sahibi olunmasının sosyal, psikolojik ve sağlık açısından ciddi riskler taşıdığı konusunda uyarıda bulunuyor.

"HER ERKEĞİN AVRUPA ÇAPINDA 75 ÇOCUĞU OLMUYOR

2008-2015 yılları arasında doğan çocukları kapsayan vaka, ciddi tıbbi sorunlar ortaya çıktığında çok sayıda ailenin izlenmesinin zorluklarını yeniden gündeme getirdi.

Fransa’daki Rouen Üniversitesi’nde biyolog Dr. Edwige Kasper, Milano’daki Avrupa İnsan Genetiği Derneği konferansında vakayı sunarak, “Tek bir donör için Avrupa çapında çocuk ve aile sayısına sınır getirilmesi gerekiyor” dedi.

Tüm sperm donörleri için tüm genom dizilimi yapamayacaklarını söyleyen Kasper, "Bunu savunmuyorum. Ancak bu genetik hastalığın anormal yayılımıdır. Her erkeğin Avrupa çapında 75 çocuğu olmuyor" diye ekledi.

OLAY, İKİ VAKANIN BAĞLANTISININ KEŞFEDİLMESİYLE ORTAYA ÇIKTI

Vaka, iki farklı ailenin çocuklarında nadir görülen bir genetik varyantla bağlantılı kanserlerin ortaya çıkmasının ardından doğurganlık kliniklerinin devreye girmesiyle açığa çıktı. Avrupa Sperm Bankası, TP53 genindeki varyantın donör spermlerinin bazılarında bulunduğunu doğruladı.

2008 yılında bağış yapıldığında bu mutasyonun kansere neden olduğu bilinmiyordu. Standart tarama yöntemleriyle tespit edilemeyen bu mutasyon, Kasper’in laboratuvar analizleri sonucunda Li-Fraumeni sendromuna yol açtığı belirlendi. Bu sendrom, ciddi kalıtsal kanser yatkınlığı taşıyor.

10 ÇOCUKTA KANSER GÖRÜLDÜ

Avrupa genelindeki genetik ve pediatri birimleri de vakayı araştırdı. Sekiz ülkeden 46 aileye ait 67 çocuk test edildi.

23 çocukta mutasyon tespit edilirken, bunlardan 10’unda lösemi ve non-Hodgkin lenfoma gibi kanser vakaları saptandı.

DONÖR İÇİN 75 AİLE SINIRI

Her bir sperm donörü için dünya çapında 75 aile sınırı uygulayan Avrupa Sperm Bankası, donörün spermi kullanılarak 67'den fazla çocuğa hamile kalındığını, ancak politikasının belirli bir donör için kesin çocuk sayısını teyit etmemek olduğunu söyledi. İlgili tüm kliniklerin uyarıldığı belirtildi.