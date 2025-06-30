Avrupa’da uçaklarda el bagajı için ücret alınması yasaklanıyor

Avrupa Birliği (AB), hava yolculuğunda yolcuların sıkça şikâyet ettiği ek bagaj ücretlerine karşı önemli bir adım attı.

Avrupa Parlamentosu Ulaştırma Komitesi, AB'nin 27 üye ülkesinden sertifika almış veya bu ülkelere uçuş gerçekleştiren tüm hava yolu şirketlerinin, yolcuların küçük bir kişisel eşya ve el bagajını uçağa ücretsiz olarak almalarını zorunlu kılan teklifi görüştü.

EL BAGAJI ÜCRETLERİ TARİHE KARIŞTI

Yapılan görüşmeler sonucu komite, teklifi kabul etti.

Yeni düzenlemeye göre, yolcular en fazla 40x35x15 cm boyutlarında bir çanta ile birlikte, 7 kiloya kadar olan ve toplam ölçüsü 100 cm'yi geçmeyen bir el bagajını uçağa hiçbir ek ücret ödemeden alabilecek.

Bu çanta, koltuk altına sığabilen bir kişisel eşya dışında ayrıca taşınabilecek.

PARLAMENTO ONAYLARSA YASALAŞACAK

Bu karar, 11 yıl önce yürürlüğe giren ancak belirsiz ifadeler içerdiği için uygulanmasında ciddi sıkıntılar yaşanan mevcut AB yasasının açık ve net şekilde yeniden tanımlanmasını sağlıyor.

Yıllardır yolculardan gelen, hava yolu şirketlerinin tutarsız uygulamaları ve beklenmedik ücretlerle ilgili şikayetler bu düzenlemeyle ortadan kalkacak

Avrupa Parlamentosu'nda temmuz ayında oylanması beklenen teklifin onaylanması durumunda, karar kısa süre içinde yürürlüğe girecek.

BAZI ŞİRKETLER OLUMSUZ ETKİLENEBİLİR

Ancak karardan, özellikle düşük maliyetli hava yolu şirketleri olumsuz etkilenecek.

Örneğin yalnızca 2024 yılında Ryanair’in, bagaj ve koltuk seçimi gibi ek ücretlerden 4,7 milyar euro gelir elde ettiği biliniyor.

Şirketler, bu gelir kaybını bilet fiyatlarına yansıtarak telafi etme yoluna gidebilir.

TEKLİFTE YER ALAN MADDELER

Düzenleme, yalnızca bagajla sınırlı değil.

Yeni yolcu hakları paketi kapsamında yer alan haklar şöyle:

12 yaş altı çocuklar, refakatçileriyle birlikte ücretsiz şekilde yan yana oturabilecek.

Engelli bireylerin bakıcıları da ücretsiz koltuk hakkına sahip olacak.

Uçuş fiyatları şeffaf biçimde gösterilecek, gizli ücretler kalkacak.

Uçuş iptali veya rötar durumlarında tazminat süresi 14 güne kadar düşürülecek.