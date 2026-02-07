Avrupa'dan 'yeşil pasaport' yanıtı: ETIAS sistemi Türkleri etkilemeyecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sosyal medyayı karıştıran iddia...

AB Komisyonu'nun 29 Ocak'ta duyurduğu yeni vize stratejisi önerisinde düzensiz göçle mücadelede işbirliği yapan üçüncü ülkelere vize kolaylığı sağlanması, vizesiz seyahat rejimlerinin daha sıkı denetlenmesi ve yükümlülüklerini yerine getiren ülkelerde vizesiz seyahatin sürmesinin amaçlandığı bildirildi.

AB'nin vizeyi daha stratejik, koordineli ve kararlı bir şekilde kullanmak istediği aktarılırken, güvenilen partnerlerin vize sürecinin kolaylaştırılmasıyla desteklenmesi gerektiğine işaret edildi.

TÜRKİYE'Yİ KAPSAYACAK İDDİALARI

Öte yandan Türkiye'de bazı basın organlarında yeşil pasaport sahiplerine ek vize ya da izin şartı getirileceği yönünde haberler yer aldı.

Sosyal medyada dolaşıma sokulan haberler vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

"TÜRKİYE'Yİ DOĞRUDAN ETKİLEYEN BİR HUSUS YOK"

AB Komisyonu Sözcüsü, 29 Ocak'ta açıklanan yeni vize stratejisi önerisine ilişkin bazı konulara açıklık getirdi.

"Yeni açıklanan vize stratejisi AB ile 2013'ten beri Vize Serbestisi Diyaloğu yürüten Türkiye'yi nasıl etkileyecek?" sorusunu yanıtlayan AB Komisyonu Sözcüsü, "Vize stratejisinde Türkiye'yi doğrudan etkileyen bir husus yok." cevabını verdi.

"BAŞVURU YAPMALARINA GEREK YOK"

Türk basınında yaygın olarak AB'nin yeni vize stratejisinde "yeşil pasaport" sahiplerine ilave uygulamalar getirileceğine ilişkin haberlerin de bulunduğu hatırlatılarak, özel statüdeki pasaport sahiplerinin nasıl etkileneceğinin sorulması üzerine AB Komisyonu Sözcüsü, "Vizesiz seyahat edebilen Türk vatandaşlarının (örneğin diplomatik pasaport veya yeşil pasaport hamillerinin) haziran ayında hayata geçirilecek Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) olarak bilinen seyahat yetkilendirmesi sistemi için başvuru yapmasına gerek bulunmuyor.

Bu kapsamda söz konusu kişiler, vizeye ve ETIAS seyahat yetkilendirmesine ihtiyaç duymadan seyahat edebilecek." açıklamasında bulundu.

"ETIAS DEĞİL VİZE ALMALARI GEREKİYOR"

AB Komisyonu Sözcüsü, Türkiye'nin henüz vizeden muaf ülkeler arasında yer almadığını, Türk vatandaşlarının da ETIAS kapsamına girmeyeceğini kaydederek, "Bu nedenle Türk vatandaşlarının, AB’nin dış sınırlarını geçebilmek için ETIAS seyahat yetkilendirmesi değil, vize almaları gerekiyor." bilgisini verdi.

İDDİALARA AÇIKLIK GETİRİLDİ

AB'nin yeni vize stratejisi alanında çalışmalar yapacağını duyurması, Türk basınında Türkiye'nin de bu durumdan etkileneceği yönünde iddialara neden olmuş, tartışmalara yol açmıştı.